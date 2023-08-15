Чотири знаки зодіаку можуть здійснити всі мрії в молодик: на них чекає великий успіх

Молодик, який відбудеться 16 серпня 2023 року, буде особливим часом для чотирьох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, ці люди неймовірно інтуїтивні та емоційно чутливі, їм слід розвивати свої екстрасенсорні здібності, але це ще не все. Дата молодика виявиться для них магічною і принесе велику удачу.

Риби

Вам не потрібно дивитися в календар, щоб дізнатися, коли наближається молодик, ви маєте інтуїтивну духовну мудрість. У міру того, як росте місяць, ваші емоції зростають, і ви страждаєте від безсоння. З іншого боку, у молодик ви бачите пророчі сни та знаки від Всесвіту. Вами керує Нептун, планета мрії, а значить, у молодик можливі кардинальні зміни. Прислухайтеся до себе – і заповітні бажання здійсняться.

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Скорпіон

Як допитливий знак зодіаку, ви одержимі різними містичними речами. Вас приваблюють карти таро, астрологія і, звичайно ж, молодик. Ви пишаєтеся своєю безпомилковою інтуїцією, яка проявляється найсильніше, коли Місяць активний. Під час повні і молодика ви можете здійснити найпотаємніші мрії. Регулярна робота з фазами Місяця зробить вас сильним ясновидцем. Розблокуйте свою здатність передбачати події.

Рак

У вас сильна інтуїція – ви можете бачити інших наскрізь. Місяць робить із вас сентиментальну людину, яка надихає оточуючих красою своєї душі. Цей молодик стане для вас особливим, тому що достаток постукає у двері. І йдеться не тільки про фінансовий успіх. Самотні можуть знайти справжнє кохання.

Стрілець

Ви шукаєте сильних відчуттів, які поглиблять вашу духовність, і черпаєте свою мудрість із давніх культур, подорожуючи світом. Місяць змушує вас вдаватися до пристрасних філософських суперечок про сенс життя. Ви заінтриговані невідомим, і у вас є її підтримка, щоб летіти туди, куди ви хочете виконати місію, яку ви відчуваєте у своєму серці. Ваші цілі збудуться швидше завдяки цьому молодикові – так що дійте.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.