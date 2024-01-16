Чим замінити майонез: 3 цікавих альтернативи

Пошук здорової заміни майонезу може бути складним завданням для тих, хто прагне зменшити споживання соусу. UAportal розповів, що є кілька варіантів, які можуть забезпечити повноцінну заміну без шкоди для смаку ваших улюблених страв.

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Кефір та домашній сир

Створити ароматну заправку для салатів дуже просто завдяки поєднанню кефіру та домашнього сиру. У блендері змішайте 5 столових ложок кефіру, пару варених жовтків, чайну ложку лимонного соку і 3 столові ложки сиру до отримання однорідної консистенції. Для смаку можна додати гірчицю, спеції, сіль та свіжу зелень за бажанням.

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Сметана

Сметана також може бути використана як альтернатива майонезу в натуральному вигляді, але її можна перетворити на смачний соус. Змішайте 6-7 столових ложок жирної сметани з чайною ложкою гірчиці та лимонного соку. Додайте пару столових ложок рослинної олії для додаткової насиченості.

Домашній сир та оливкова олія

Для тих, хто віддає перевагу більшій кількості соусу, цей варіант ідеально підійде. Приблизно 250 грамів домашнього сиру змішайте з чайною ложкою гірчиці, оцтом і зубчиком часнику. Поступово додайте в блендер дві столові ложки молока, пару ложок оливкової олії і ретельно перемішайте.

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