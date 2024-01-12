Десерт за 20 хвилин: рецепт чізкейку у склянці
Вершковий чізкейк - це ніжний і повітряний десерт, який часто готується за класичним рецептом з випічкою. Однак, якщо ви не хочете витрачати багато часу і сил, можна приготувати спрощену версію без випікання. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Для основи:
200 г мигдалю
3 ст. л. кокосової олії
30 г кокосового цукру
Для сирної маси:
250 г вершкового сиру
300 г грецького йогурту
30 г кокосового цукру
1 ст. л. соку лимона
1 ст. л. ванільного екстракту
200 г чорниці
Сіль за смаком
Читайте також: Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу
Приготування:
Основа:обсмажте мигдаль на сухій сковороді на середньому вогні 3-4 хвилини, поки не відчуєте горіховий аромат. Дайте трохи охолонути.
Перемеліть мигдаль в блендері до дрібних шматочків (але не до стану борошна). Додайте кокосову олію і кокосовий цукор і перемішайте до однорідності.
Розподіліть суміш між чотирма невеликими скляними баночками чи склянками і утрамбуйте. Поставте в холодильник, щоб основа чизкейка застигла.
Сирна маса: вершковий сир і йогурт збийте разом вінчиком. Додайте 1 столову ложку кокосового цукру, лимонний сік, ваніль і дрібку солі. Знову перемішайте. За потреби підсолодіть більше.
Додайте половину розмороженої чорниці і трохи перемішайте. Маса не повинна забарвитися ягодами в синій колір уся. Буде гарно, якщо просто утворяться кольорові розводи.
Збірка: вийміть склянки з холодильника і розподіліть порівну начинку. Залиште відступ не менше ніж на 2 см від верху. Обережно постукайте дном банки по столу, щоб вирівняти начинку.
Розкладіть решту чорниці між склянками.
Охолодіть десерт у холодильнику до повного застигання.
Подавайте десерт холодним.
Радимо також звернути увагу на рецепт оладок з консервованими ананасами.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!