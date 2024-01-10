Ідеально на сніданок: рецепт оладок з консервованими ананасами

Ці оладки дуже швидко та просто готуються. Щоб вони вийшли пишними, витягніть йогурт і яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Рецептом поділився портал Shuba.

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Для приготування цих оладок знадобляться такі інгредієнти:

Борошно - 160 г

Грейпський йогурт - 200 г

Курячі яйця - 2 шт.

Консервований ананас - 150 г

Цукор - 3 ст. л.

Сода харчова - 1 ч. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

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Приготування

Збийте вінчиком йогурт, яйця і цукор до однорідної маси. Додайте сухі інгредієнти, попередньо просіявши борошно. Поріжте ананас шматочками і додайте в тісто. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям і обсмажте оладки з двох боків до золотистого кольору.

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