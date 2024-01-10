ukr
Русский
Рецепти

Ідеально на сніданок: рецепт оладок з консервованими ананасами

Ціхоцька Марія

Ідеально на сніданок: рецепт оладок з консервованими ананасами

Ці оладки дуже швидко та просто готуються. Щоб вони вийшли пишними, витягніть йогурт і яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Рецептом поділився портал Shuba.

Для приготування цих оладок знадобляться такі інгредієнти:

  • Борошно - 160 г
  • Грейпський йогурт - 200 г
  • Курячі яйця - 2 шт.
  • Консервований ананас - 150 г
  • Цукор - 3 ст. л.
  • Сода харчова - 1 ч. л.
  • Розпушувач - 1 ч. л.

Читайте також: Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу

Приготування

  1. Збийте вінчиком йогурт, яйця і цукор до однорідної маси.
  2. Додайте сухі інгредієнти, попередньо просіявши борошно.
  3. Поріжте ананас шматочками і додайте в тісто.
  4. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям і обсмажте оладки з двох боків до золотистого кольору.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати бутерброди з авокадо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиРецепт