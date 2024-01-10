Ідеально на сніданок: рецепт оладок з консервованими ананасами
Ці оладки дуже швидко та просто готуються. Щоб вони вийшли пишними, витягніть йогурт і яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Рецептом поділився портал Shuba.
Для приготування цих оладок знадобляться такі інгредієнти:
- Борошно - 160 г
- Грейпський йогурт - 200 г
- Курячі яйця - 2 шт.
- Консервований ананас - 150 г
- Цукор - 3 ст. л.
- Сода харчова - 1 ч. л.
- Розпушувач - 1 ч. л.
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Приготування
- Збийте вінчиком йогурт, яйця і цукор до однорідної маси.
- Додайте сухі інгредієнти, попередньо просіявши борошно.
- Поріжте ананас шматочками і додайте в тісто.
- Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям і обсмажте оладки з двох боків до золотистого кольору.
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