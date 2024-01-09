Досконалий смак: рецепт бутерброду з авокадо за 2 хвилини

Авокадо - це смачний і корисний фрукт, який можна використовувати в різних стравах. Якщо у вас немає часу на тривале приготування їжі, але хочеться перекусити чимось смачним, то авокадо-канапки - це ідеальний варіант. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Хліб цільнозерновий - 2 скибочки

Авокадо хаас - 1/2 шт.

Сік лайма - 10 мл

Сир "Філадельфія" - 30 г

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

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Приготування:

Підсушіть скибочки хліба на сухій сковороді з обох боків. Намажте скибочки хліба сиром "Філадельфія". Авокадо очистите від шкірки і наріжте тонкими скибочками. Викладіть скибочки авокадо на хліб. Збризніть канапки соком лайма, посоліть і поперчіть за смаком.

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