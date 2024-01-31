Чим замінити кетчуп: 5 корисних порад

Магазинний кетчуп часто містить безліч стабілізаторів, підсилювачів смаку, загусників і консервантів. Крім того, його не можна назвати низькокалорійним продуктом. UAportal розповів, що існують цікаві альтернативи, які можуть замінити кетчуп.

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Домашній кетчуп

Купувати кетчуп у магазині – не єдиний варіант. Ви можете легко створити власний в домашніх умовах. Використовуючи такі інгредієнти, як помідори, цукор, сіль, часник, перець, гвоздика, кориця та оцет, ви можете контролювати якість соусу.

Томатна паста

У порівнянні з кетчупом, томатна паста зазвичай містить менше консервантів, що робить її здоровою альтернативою. Вона виділяється як підходяща заміна в начинках для піци завдяки своєму концентрованому смаку і текстурі.

Томатний сік

Незважаючи на те, що томатний сік занадто рідкий, щоб відповідати консистенції традиційного соусу, він може слугувати освіжаючим доповненням до їжі, яку зазвичай готують з кетчупом. Хоча занурення чипсів або картоплі фрі в томатний сік може виявитися складним завданням, додавання томатного соку до приготування страв, безумовно, можливе.

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Буряковий соус

Якщо ви шукаєте густий і ароматний соус, спробуйте буряковий. Ця альтернатива не тільки яскрава і смачна, але й більш корисна для здоров'я, оскільки містить натуральні інгредієнти. Окрім буряка як основи, ви навіть можете спробувати приготувати соус з баклажанів.

Соус на основі йогурту

Густий і вершковий йогурт, може стати гідною альтернативою традиційному кетчупу. Додавши до нього улюблену суміш спецій, ви отримаєте чудовий та універсальний варіант.

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