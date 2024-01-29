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Як приготувати дешевий хек, щоб він був не гірше за червону рибу: простий рецепт

Ігор Романько

Як смачно приготувати хек в клярі

Хек – риба корисна і доступна, але їй далеко до смаку лосося. Проте, один досвідчений кухар знайшов спосіб зробити хек неймовірно смачним!

Цей рецепт з сайту РадіоТрек ви точно збережете і будете готувати знову і знову. Ця соковита та ароматна страва легко замінить лосося на вашому столі.

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Інгредієнти:

  • Хек – 1600 г
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Сіль – ½ ч. л.
  • Борошно – 100 г
  • Приправа для риби – 1 ч. л.
  • Панірувальні сухарі – 100 г
  • Сухий часник – 1 ч. л.
  • Майонез – 3 ст. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Зерниста гірчиця – 1 ч. л.
  • Рослинна олія – 3 ст. л.
  • Яйця – 3 шт.

Приготування:

  1. Очистіть хек від нутрощів, плавців і наріжте на порційні шматочки.
  2. Перекладіть рибу в форму для запікання, посипте сіллю, приправою для риби, сухим часником і паприкою.
  3. Полийте рибу олією, змащуючи кожен шматочок.
  4. Ретельно втираємо спеції в м'ясо, залиште маринуватися на 30 хвилин.
  5. Приготуйте кляр:
    • З'єднайте в тарілці яйця, майонез і зернисту гірчицю.
    • Окремо змішайте борошно з панірувальними сухарями.
  6. Викладіть на деко пергамент, змастіть його олією.
  7. Мариновану рибу обваляйте в сухарях і борошні, потім занурте в яєчну суміш.
  8. Викладіть рибу на деко, накрийте змоченим у воді пергаментом.
  9. Випікайте хек в духовці при 180 градусах приблизно 30 хвилин.

Порада:

  • Замість хек можна використовувати тріску або минтай.
  • Додайте до маринаду свої улюблені спеції.
  • Подавайте рибу з овочевим гарніром або салатом.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко почистити рибу.

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