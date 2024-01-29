Як приготувати дешевий хек, щоб він був не гірше за червону рибу: простий рецепт

Хек – риба корисна і доступна, але їй далеко до смаку лосося. Проте, один досвідчений кухар знайшов спосіб зробити хек неймовірно смачним!

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Цей рецепт з сайту РадіоТрек ви точно збережете і будете готувати знову і знову. Ця соковита та ароматна страва легко замінить лосося на вашому столі.

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Інгредієнти:

Хек – 1600 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Сіль – ½ ч. л.

Борошно – 100 г

Приправа для риби – 1 ч. л.

Панірувальні сухарі – 100 г

Сухий часник – 1 ч. л.

Майонез – 3 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Зерниста гірчиця – 1 ч. л.

Рослинна олія – 3 ст. л.

Яйця – 3 шт.

Приготування:

Очистіть хек від нутрощів, плавців і наріжте на порційні шматочки. Перекладіть рибу в форму для запікання, посипте сіллю, приправою для риби, сухим часником і паприкою. Полийте рибу олією, змащуючи кожен шматочок. Ретельно втираємо спеції в м'ясо, залиште маринуватися на 30 хвилин. Приготуйте кляр: З'єднайте в тарілці яйця, майонез і зернисту гірчицю.

Окремо змішайте борошно з панірувальними сухарями. Викладіть на деко пергамент, змастіть його олією. Мариновану рибу обваляйте в сухарях і борошні, потім занурте в яєчну суміш. Викладіть рибу на деко, накрийте змоченим у воді пергаментом. Випікайте хек в духовці при 180 градусах приблизно 30 хвилин.

Порада:

Замість хек можна використовувати тріску або минтай.

Додайте до маринаду свої улюблені спеції.

Подавайте рибу з овочевим гарніром або салатом.

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