Як приготувати дешевий хек, щоб він був не гірше за червону рибу: простий рецепт
Хек – риба корисна і доступна, але їй далеко до смаку лосося. Проте, один досвідчений кухар знайшов спосіб зробити хек неймовірно смачним!
Цей рецепт з сайту РадіоТрек ви точно збережете і будете готувати знову і знову. Ця соковита та ароматна страва легко замінить лосося на вашому столі.
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Інгредієнти:
- Хек – 1600 г
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Сіль – ½ ч. л.
- Борошно – 100 г
- Приправа для риби – 1 ч. л.
- Панірувальні сухарі – 100 г
- Сухий часник – 1 ч. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Зерниста гірчиця – 1 ч. л.
- Рослинна олія – 3 ст. л.
- Яйця – 3 шт.
Приготування:
- Очистіть хек від нутрощів, плавців і наріжте на порційні шматочки.
- Перекладіть рибу в форму для запікання, посипте сіллю, приправою для риби, сухим часником і паприкою.
- Полийте рибу олією, змащуючи кожен шматочок.
- Ретельно втираємо спеції в м'ясо, залиште маринуватися на 30 хвилин.
- Приготуйте кляр:
- З'єднайте в тарілці яйця, майонез і зернисту гірчицю.
- Окремо змішайте борошно з панірувальними сухарями.
- Викладіть на деко пергамент, змастіть його олією.
- Мариновану рибу обваляйте в сухарях і борошні, потім занурте в яєчну суміш.
- Викладіть рибу на деко, накрийте змоченим у воді пергаментом.
- Випікайте хек в духовці при 180 градусах приблизно 30 хвилин.
Порада:
- Замість хек можна використовувати тріску або минтай.
- Додайте до маринаду свої улюблені спеції.
- Подавайте рибу з овочевим гарніром або салатом.
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