Батат проти звичайної картоплі: який овоч корисніший для людини

Дуже важливо розуміти, яку їжу ми споживаємо, та яку користь вона приносить. Все частіше люди починають надавати перевагу батату, ніж звичайній картоплі. UAportal дізнався, що відрізняє ці овочі один від одного.

Вміст клітковини

Батат містить більше клітковини в порівнянні зі звичайною картоплею. Це означає, що він може бути більш ситним і краще перетравлюватись. З іншого боку, звичайна картопля має вищий глікемічний індекс, що спричиняє швидкий стрибок рівня цукру в крові.

Вміст вітамінів

Що стосується вітамінів і мінералів, то солодка картопля є чудовим джерелом вітаміну А, тоді як звичайна картопля містить більше вітаміну С і калію.

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Смак

З точки зору смаку та текстури, солодка картопля більш солодка, тоді як звичайна є нейтральною. Крім того, батат, як правило, має більш м'яку, кремоподібну текстуру, тоді як традиційна картопля є більш крохмалистою.

Приготування

Як солодка, так і звичайна картопля можуть бути універсальними у приготуванні, але традиційна картопля більш широко використовується для таких страв, як пюре та картопля фрі. Батат часто використовують у таких стравах, як запіканки та пироги, через її солодкий смак.

Колір

Солодка картопля зазвичай має помаранчевий або фіолетовий колір, тоді як звичайна – білий або жовтий. Ця різниця в кольорі може також вказувати на різний рівень антиоксидантів, що містяться в цих продуктах.

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