Новий смак традиційного соусу: рецепт песто з руколою

Соус песто – це не просто смачна добавка до макаронів, а справжня класика італійської кухні. Його можна використовувати як основу для супу, маринад для м'яса, пасту для сендвічів або соус до закусок. Традиційний рецепт песто передбачає використання базиліку, але чому б не поекспериментувати та не приготувати його з руколи? Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 4 порції):

150 г руколи

70 г волоських горіхів

1 зубчик часнику

100 мл оливкової олії

50 г пармезану

1 ст. л. лимонного соку

Сіль та перець за смаком

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Інструкція:

Натріть пармезан на тертці. Очистіть часник і видавіть його через прес. Промийте руколу під холодною водою та додайте її в блендер. Додайте до руколи пармезан, часник, лимонний сік, оливкову олію та волоські горіхи. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Додайте сіль та перець за смаком.

Поради:

Для більш насиченого смаку використовуйте обсмажені волоські горіхи.

Якщо у вас немає блендера, ви можете подрібнити інгредієнти в кухонному комбайні або за допомогою ступи та товкача.

Зберігайте песто в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів.

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