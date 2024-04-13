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Легкий гарнір для тих, хто на дієті: рецепт шпинату у вершковому соусі

Ціхоцька Марія

Легкий гарнір для тих, хто на дієті: рецепт шпинату у вершковому соусі

Не бійтеся великої кількості шпинату, адже під час тушкування він значно зменшиться в об'ємі. Ця страва стане чудовим гарніром до м'яса, курки, риби, а також начинкою для пирогів.

Для більш насиченого смаку вершкового соусу можна використовувати вершки з більшим відсотком жирності. Замість пармезану можна використовувати інші тверді сири, наприклад, чеддер або гауда. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Шпинат - 600 г
  • Вершкове масло 73% - 40 г
  • Цибуля ріпчаста - 1/2 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Молоко 2,5% - 100 г
  • Вершки - 60 г
  • Вершковий сир - 115 г
  • Сіль - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • Перець каєнський - за смаком
  • Пармезан тертий - 30 г

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Приготування:

  1. У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відваріть шпинат протягом 30 секунд. Злийте воду і помістіть шпинат у миску з крижаною водою. Коли він охолоне, злийте воду і відіжміть зайву рідину.
  2. У великій сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнену цибулю і смажте до м'якості (близько 5 хвилин). Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину.
  3. Влийте в сковороду молоко, вершки і додайте вершковий сир. Тушкуйте до розплавлення сиру. Приправте сіллю, чорним меленим перцем і каєнським перцем за смаком.
  4. Додайте шпинат і пармезан, перемішайте до однорідного стану.

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