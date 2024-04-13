Легкий гарнір для тих, хто на дієті: рецепт шпинату у вершковому соусі

Не бійтеся великої кількості шпинату, адже під час тушкування він значно зменшиться в об'ємі. Ця страва стане чудовим гарніром до м'яса, курки, риби, а також начинкою для пирогів.

Для більш насиченого смаку вершкового соусу можна використовувати вершки з більшим відсотком жирності. Замість пармезану можна використовувати інші тверді сири, наприклад, чеддер або гауда. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 4 порції):

Шпинат - 600 г

Вершкове масло 73% - 40 г

Цибуля ріпчаста - 1/2 шт.

Часник - 2 зубчики

Молоко 2,5% - 100 г

Вершки - 60 г

Вершковий сир - 115 г

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Перець каєнський - за смаком

Пармезан тертий - 30 г

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Приготування:

У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відваріть шпинат протягом 30 секунд. Злийте воду і помістіть шпинат у миску з крижаною водою. Коли він охолоне, злийте воду і відіжміть зайву рідину. У великій сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнену цибулю і смажте до м'якості (близько 5 хвилин). Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину. Влийте в сковороду молоко, вершки і додайте вершковий сир. Тушкуйте до розплавлення сиру. Приправте сіллю, чорним меленим перцем і каєнським перцем за смаком. Додайте шпинат і пармезан, перемішайте до однорідного стану.

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