Готуємось до свята: рецепт заварної сирної паски з родзинками

Втомилися від традиційної паски на дріжджовому тісті? Цей рецепт заварної паски з сиру стане чудовою альтернативою та приємно здивує ваших близьких!

Чому варто спробувати:

Незвичайний смак: заварна паска нагадує ніжний чизкейк з приємним сирним ароматом.

заварна паска нагадує ніжний чизкейк з приємним сирним ароматом. Легкість приготування: не потребує дріжджового тіста та складних вимішувань.

не потребує дріжджового тіста та складних вимішувань. Оригінальна подача: стане чудовим доповненням до класичної паски або самостійним десертом.

Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний - 1 кг

Сметана - 250 г

Вершкове масло - 250 г

Яйця курячі - 8 шт.

Цукор - 500 г

Родзинки - 400 г

Цукор ванільний - 20 г

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Приготування:

Сирну масу: Розітріть сир з вершковим маслом до пухкої маси. Додайте сметану, збиту з цукром, розтерті жовтки та ванільний цукор. Родзинки промийте, обсушіть і додайте до сирної маси. Білки збийте в піну та акуратно вмішайте. Заварювання: Викладіть сирну масу в емальований посуд і нагрівайте на маленькому вогні, постійно помішуючи, до появи першої бульбашки. Зніміть з вогню, остудіть до кімнатної температури, перемішайте і розкладіть у змащені маслом форми. Застигання: Залиште паску застигати на кілька годин. Потім переверніть, викладіть на блюдо і прикрасьте за бажанням.

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