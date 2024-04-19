Картопля з грибами у вершках: дуже смачно і швидко
Увага: ця страва викликає звикання.
Інгредієнти:
Картопля 8 шт.
середньої цибулі 2 шт.
середніх грибів 7-8 шт.
вершки 33% 250 мл
Топлене масло 1 ст.л. з гіркою
прованські трави, сіль, кріп приправа для курки, за бажанням можна додати ще 2-3 зубчики часнику
Приготування:
1. Картоплю очищаємо і нарізаємо середніми шматочками. Викладаємо в каструлю, солимо, кладемо шматочок вершкового масла, додаємо холодну воду і відправляємо варити до ГОТОВНОСТІ (трохи переваріть);
2. У глибокій каструлі/казані добре нагріваємо топлене масло, додаємо цибулю пір’ям, прованські трави (за бажанням) і обсмажуємо до прозоро-золотистого кольору, на середньому вогні, періодично перемішуючи, щоб вона не підгоріла;
3. Гриби нарізаємо не надто тонко і відправляємо до цибулі. Солимо, перемішуємо і обсмажуємо на середньому вогні, поки сік з грибів не випарується;
4. Відправляємо варену картоплю до цибулі з грибами, додаємо приправу для курки, вершки, сіль за смаком, за бажанням часник, перемішуємо.
Щедро посипаємо все кропом. Накриваємо кришкою і ставимо на плиту на 5-6 хвилин і тушкуємо під кришкою.
Можна подавати як самостійну страву, так і гарнір до м’яса
Смачного #алікзнаєяк