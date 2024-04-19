Картопля з грибами у вершках: дуже смачно і швидко

Увага: ця страва викликає звикання.

Інгредієнти:

Картопля 8 шт.

середньої цибулі 2 шт.

середніх грибів 7-8 шт.

вершки 33% 250 мл

Топлене масло 1 ст.л. з гіркою

прованські трави, сіль, кріп приправа для курки, за бажанням можна додати ще 2-3 зубчики часнику

Приготування:

1. Картоплю очищаємо і нарізаємо середніми шматочками. Викладаємо в каструлю, солимо, кладемо шматочок вершкового масла, додаємо холодну воду і відправляємо варити до ГОТОВНОСТІ (трохи переваріть);

2. У глибокій каструлі/казані добре нагріваємо топлене масло, додаємо цибулю пір’ям, прованські трави (за бажанням) і обсмажуємо до прозоро-золотистого кольору, на середньому вогні, періодично перемішуючи, щоб вона не підгоріла;

3. Гриби нарізаємо не надто тонко і відправляємо до цибулі. Солимо, перемішуємо і обсмажуємо на середньому вогні, поки сік з грибів не випарується;

4. Відправляємо варену картоплю до цибулі з грибами, додаємо приправу для курки, вершки, сіль за смаком, за бажанням часник, перемішуємо.

Щедро посипаємо все кропом. Накриваємо кришкою і ставимо на плиту на 5-6 хвилин і тушкуємо під кришкою.

Можна подавати як самостійну страву, так і гарнір до м’яса

Смачного #алікзнаєяк