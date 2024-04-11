Моторошний ритуал найбільшого жертвоприношення тварин у Західному Середземномор’ї виявили в Іспанії (фото)

У західному Середземномор'ї археологи розкрили таємницю стародавнього ритуалу, який відбувся близько 2500 років тому на території сучасного муніципалітету Гуаренья в Бадахосі, Іспанія.

У результаті дослідження стоянки Тартесія залізного віку, відкритої у 2017 році, виявлено найбільше жертвоприношення тварин, яке відоме у цьому регіоні того часу.

За даними, опублікованими в журналі Plos One, вчені з Інституту археології Меріди проаналізували знайдені кістки, встановивши, що жертвоприношення проводилося протягом кількох років.

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За допомогою зооархеологічного та мікростратиграфічного аналізу вчені змогли реконструювати цей давній ритуал. У результаті було виявлено, що пропонувались в жертву шість биків, чотири свині, одна собака та сорок одне непарнокопитне. Кістки тварин свідчили про те, що ритуал проводився у кілька етапів, включаючи фазу відкритого жертвоприношення та швидкого поховання.

Разом з кістками виявлено також вуглецьовані овочі та ритуальні предмети, що підкреслює серйозність та значущість цього обряду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Північній Америці було знайдено два нові види раніше невідомих науці динозаврів.

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