Дружина 'мафіозі: в моду входить новий стиль

Стиль "дружина мафіозі", який час від часу з'являвся на модних подіумах, переживає справжнє відродження у TikTok та Instagram. Цей тренд відходить від "тихої розкоші" та робить акцент на гламурі та королівській вишуканості.

Вплив "дружини мафіозі" відчувається не лише в індустрії моди, але й у beauty-сфері.

Про це пише Радіотрек.

Ознаки стилю в зовнішності:

Волосся: досконало вкладене, об'ємне,блискуче.

досконало вкладене, об'ємне,блискуче. Обличчя: з макіяжем, що підкреслює красу та елегантність.

з макіяжем, що підкреслює красу та елегантність. Нігті: ідеальний френч або однотонне покриття в темних або нюдових відтінках.

Ознаки стилю "дружина мафіозі" в одязі:

Шкіряні костюми зі спідницями - елегантні та сексуальні, підкреслюють силует.

Шкіряні шалі із золотими застібками - розкішний аксесуар, що додає образу шику.

- розкішний аксесуар, що додає образу шику. Сітчасті сукні для казино - вишукані та інтригуючі, для урочистих заходів.

- вишукані та інтригуючі, для урочистих заходів. Тваринні принти - леопард, зебра, пітон - додають образу сміливості та трохи дикої краси.

- леопард, зебра, пітон - додають образу сміливості та трохи дикої краси. Стрази - блискучі акценти на сукнях,топах, взутті.

- блискучі акценти на сукнях,топах, взутті. Крокодиляча шкіра - екстравагантний матеріал для сумок, жакетів, ботфортів.

- екстравагантний матеріал для сумок, жакетів, ботфортів. Натуральне хутро - елегантний та розкішний аксесуар, що підкреслює статус.

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На подіумах цей стиль демонстрували:

Dolce & Gabbana - з їхніми сицилійськими мотивами та любов'ю до розкоші.

- з їхніми сицилійськими мотивами та любов'ю до розкоші. Versace - з його сміливими принтами,яскравими кольорами та сексуальними силуетами.

- з його сміливими принтами,яскравими кольорами та сексуальними силуетами. Tom Ford - з його вишуканими чорними сукнями та елегантними костюмами.

Стиль "дружина мафіозі" - це не просто мода, це стиль життя. Він підходить для сміливих, впевнених у собі жінок, які не бояться бути в центрі уваги.

Нагадаємо, ми вже писали, які пальта будуть в моді весною -2024.

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