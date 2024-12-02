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Яскраві кольори та довжина максі: 6 варіантів трендових моделей пальт на весну 2024

Ціхоцька Марія

Яскраві кольори та довжина максі: 6 варіантів трендових моделей пальт на весну 2024

Цієї весни в тренді буде велике розмаїття моделей пальт: від класичних чорних до яскравих, вітаються також різні довжини та крій. На тижні моди представили основні моделі пальт на весну – 2024, які допоможуть зорієнтуватись у виборі.

Про це пише Радіотрек.

Ось кілька трендів, на які варто звернути увагу:

Довжина:

  • Максі: довжина до кісточок або до підлоги залишається актуальною.
  • Міді: класична довжина до колін або до середини литки.

Колір:

  • Чорний: завжди актуальний і практичний.
  • Яскраві кольори: блакитний, гірчичний,теракотовий.

Матеріал:

  • Шкіра: оригінальний та стильний варіант.
  • Штучне хутро: доречний для прохолодної весни.
  • Тканина, схожа на пташине пір'я:екстравагантний тренд.

Моделі:

  • Прямі: класичний крій, що підходить для будь-якого типу фігури.
  • Приталені: підкреслюють талію.
  • А-силует: візуально роблять фігуру стрункішою.
  • Кейп: елегантний та практичний варіант.

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Деякі цікаві моделі з подіумів:

  • Червоне шкіряне пальто з золотими намистинами.
  • Жовте силуетне пальто під крокодилячу шкіру.
  • Пальто з тканини, схожої на пташине пір'я.

Підбираючи пальто на весну 2024 року, враховуйте свій стиль життя, тип фігури та особисті вподобання. Не бійтеся експериментувати з кольорами, матеріалами та фасонами, адже мода цього сезону дає безліч можливостей для самовираження.

Ось кілька додаткових порад:

  • Якщо ви не можете визначитися з довжиною, вибирайте міді – це універсальний варіант, який підходить для будь-якого зросту.
  • Якщо у вас є недоліки фігури, які ви хочете приховати, вибирайте пальто прямого крою.
  • Якщо ви хочете підкреслити талію,вибирайте приталене пальто.
  • Для створення елегантного образу вибирайте пальто з поясом.
  • Для повсякденного носіння підійде пальто з капюшоном або кишенями.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни - 2024.

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