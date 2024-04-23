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Жовтий - тренд літа 2024 року: топ моделей суконь у модному відтінку

Ціхоцька Марія

Жовтий - тренд літа 2024 року: топ моделей суконь у модному відтінку
Жовтий - тренд літа-2024

У цьому році дизайнери роблять ставку на колір сонця! Жовтий у всіх своїх проявах - від пісочного та лаймового до кольору соняшникової олії - домінує на подіумах і стає головним трендом весняно-літнього сезону 2024 року. Вона стане яскравим акцентом у вашому гардеробі та підкреслить вашу індивідуальність. Про це пише Радіотрек.

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Трендові сукні 2024 року:

Максі:

  • Ці сукні - справжні королеви подіумів.
  • Модні фасони: на одне плече, на шию, з розрізами, оголеними плечима.
  • Актуальні деталі: металевий блиск, ажур, брошки на поясі, незвичайні заколки на грудях.

Міді:

  • Жовті сукні міді представлені принтованими та ажурними сарафанами.
  • Ідеально підходять для створення легких та романтичних образів.

Трикотажні:

  • Цього сезону в тренді короткі жовті сукні-светри з довгим рукавом.
  • Також популярні сукні на бретелях з торочками.
  • Ці моделі практичні та зручні, підходять для повсякденного носіння.

А-силует:

  • Жовті сукні А-силуету підкреслюють жіночність та елегантність.
  • Чудово підходять для створення ділових та урочистих образів.

З квітами:

  • Модні цього року квіти - пласкі аплікації та великі об'ємні - прикрашають і жовті сукні 2024 року.
  • Додають ніжності та романтичності образу.

Прозорі:

  • Не втрачають актуальності й так звані "голі" сукні.
  • Цього сезону їх можна побачити і в жовтих кольорах.
  • Сміливий тренд для впевнених у собі модниць.

Нагадаємо, ми вже писали, які моделі купальників будуть в моді у 2024 році.

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