Жовтий - тренд літа 2024 року: топ моделей суконь у модному відтінку
У цьому році дизайнери роблять ставку на колір сонця! Жовтий у всіх своїх проявах - від пісочного та лаймового до кольору соняшникової олії - домінує на подіумах і стає головним трендом весняно-літнього сезону 2024 року. Вона стане яскравим акцентом у вашому гардеробі та підкреслить вашу індивідуальність. Про це пише Радіотрек.
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Трендові сукні 2024 року:
Максі:
- Ці сукні - справжні королеви подіумів.
- Модні фасони: на одне плече, на шию, з розрізами, оголеними плечима.
- Актуальні деталі: металевий блиск, ажур, брошки на поясі, незвичайні заколки на грудях.
Міді:
- Жовті сукні міді представлені принтованими та ажурними сарафанами.
- Ідеально підходять для створення легких та романтичних образів.
Трикотажні:
- Цього сезону в тренді короткі жовті сукні-светри з довгим рукавом.
- Також популярні сукні на бретелях з торочками.
- Ці моделі практичні та зручні, підходять для повсякденного носіння.
А-силует:
- Жовті сукні А-силуету підкреслюють жіночність та елегантність.
- Чудово підходять для створення ділових та урочистих образів.
З квітами:
- Модні цього року квіти - пласкі аплікації та великі об'ємні - прикрашають і жовті сукні 2024 року.
- Додають ніжності та романтичності образу.
Прозорі:
- Не втрачають актуальності й так звані "голі" сукні.
- Цього сезону їх можна побачити і в жовтих кольорах.
- Сміливий тренд для впевнених у собі модниць.
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