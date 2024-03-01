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Смажена мойва за 5 хвилин без запаху та бризок: простий спосіб приготування

Билім Олена

Смажена мойва за 5 хвилин без запаху та бризок: простий спосіб приготування

Якщо ви любите смажену мойву, але не хочете мити кухню після готування, тоді цей рецепт для вас.

Завдяки пергаменту риба готується без запаху та бризок, а ви отримуєте апетитну страву з золотистою скоринкою лише за 5 хвилин, пише видання kukhovaryty.com.

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Як приготувати мойву без бризок та запаху

Інгредієнти:

  • Мойва – 500 г
  • Кукурудзяне борошно – 100 г
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець – 1/2 ч. л.
  • Олія – 1 крапля

Приготування:

  1. Змішайте в мисці кукурудзяне борошно, сіль, паприку та чорний перець.
  2. Змастіть аркуш пергаменту олією.
  3. Обваляйте мойву в кукурудзяному борошні і викладіть на пергамент.
  4. Накрийте рибу другим аркушем пергаменту і загорніть краї, щоб вийшов "конверт".
  5. Викладіть рибу в пергаменті на сковороду і обсмажте на повільному вогні з обох боків по 5 хвилин.

Смачна мойва без клопоту готова. 

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