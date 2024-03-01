Смажена мойва за 5 хвилин без запаху та бризок: простий спосіб приготування
Смажена мойва за 5 хвилин без запаху та бризок: простий спосіб приготування
Якщо ви любите смажену мойву, але не хочете мити кухню після готування, тоді цей рецепт для вас.
Завдяки пергаменту риба готується без запаху та бризок, а ви отримуєте апетитну страву з золотистою скоринкою лише за 5 хвилин, пише видання kukhovaryty.com.
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Як приготувати мойву без бризок та запаху
Інгредієнти:
- Мойва – 500 г
- Кукурудзяне борошно – 100 г
- Паприка – 1 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Чорний мелений перець – 1/2 ч. л.
- Олія – 1 крапля
Приготування:
- Змішайте в мисці кукурудзяне борошно, сіль, паприку та чорний перець.
- Змастіть аркуш пергаменту олією.
- Обваляйте мойву в кукурудзяному борошні і викладіть на пергамент.
- Накрийте рибу другим аркушем пергаменту і загорніть краї, щоб вийшов "конверт".
- Викладіть рибу в пергаменті на сковороду і обсмажте на повільному вогні з обох боків по 5 хвилин.
Смачна мойва без клопоту готова.
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