Як приготувати домашні чебуреки: корисний рецепт

Хто не любить хрусткі, соковиті чебуреки? Ця страва з дитинства, знайома всім, збуджує апетит і дарує відчуття домашнього затишку.

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Сьогодні я поділюся з вами рецептом ідеального тіста для чебуреків, яке завжди виходить м'яким, еластичним і не рветься при смаженні. А також розповім, як приготувати соковиту начинку, яка не витікає. Рецептом поділились на сайті przyslijprzepis.pl.

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Інгредієнти:

Для тіста:

4 склянки борошна;

320 мл води;

1 яйце;

2 ст. ложки олії;

0,5 ч. ложки солі;

2 ст. ложки спирту або горілки.

Для начинки:

500 г фаршу (лопатка або шия);

2 великі цибулини;

2/3 склянки кефіру;

сіль, перець за смаком;

1 ч. ложка майорану;

пучок коріандру;

олія для смаження.

Приготування:

Тісто:

Воду посоліть, додайте олію, 0,5 склянки борошна і перемішайте, щоб не було грудок. Злегка остудіть. Додайте яйце, спирт, решту борошна і замісіть м'яке еластичне тісто. Сформуйте кулю, загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на 1 годину.

Начинка:

Цибулю дрібно наріжте або натріть на тертці. Подрібніть коріандр. До фаршу додайте кефір, цибулю, зелень, ретельно перемішайте, приправте за смаком.

Формування та смаження:

З тіста зробіть "ковбаску", розріжте на 24 частини. Кожну частину розкачайте в коло товщиною 1-2 мм. На половинку кожного кружечка викладіть начинку. Защипніть краї виделкою, щоб начинка не витікала. У сковороді розігрійте олію. Обсмажте чебуреки з обох боків до золотистого кольору. Викладіть на паперовий рушник, щоб ввібралося зайве масло.

Подавайте з часниковим соусом, кетчупом або вашими улюбленими соусами.

Смачного!

Порада:

Щоб чебуреки вийшли ще більш хрусткими, можете додати в тісто 1 столову ложку горілки.

Для аромату в начинку можна додати 1/2 чайної ложки сушеного базиліку.

Не кладіть занадто багато начинки, інакше чебуреки можуть розірватися при смаженні.

Смажте чебуреки на середньому вогні, щоб вони встигли прожаритися всередині.

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