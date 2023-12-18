Навіщо смажити рибу на пергаментному папері: корисний лайфхак
Риба – це корисний і смачний продукт, який можна приготувати різними способами. Один з найпопулярніших - смаження на сковороді. Однак, якщо ви використовуєте чавунну сковороду, риба може прилипнути до неї. Щоб цього уникнути, досвідчені господині використовують пергаментний папір.
Пергаментний папір є не липким матеріалом, який не дозволяє рибі прилипати до сковороди. Він також допомагає зберегти соковитість риби і запобігає її розваленню під час перевертання, пише prostoway.
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Як використовувати пергаментний папір для смаження риби
- Вирізаєте шматочок пергаментного паперу потрібного розміру.
- Поміщаєте папір на розігріту сковороду.
- Додаєте олію або інший жир для смаження.
- Викладаєте рибу на папір.
- Смажите рибу під кришкою до готовності.
Переваги смаження риби на пергаментному папері
- Риба не прилипає до сковороди.
- Риба залишається соковитою і не розвалюється.
- Сковороду легше мити.
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