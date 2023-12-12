Кулінари розкрили секрет шоколадного бісквіта, який завжди виходить таким як треба

Шоколадний бісквіт завжди радує своїм ніжним смаком і простотою в приготуванні. Вам знадобляться лише кілька інгредієнтів та 20-30 хвилин вашого часу, щоб насолоджуватися цим смачним десертом.

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Ось простий і швидкий рецепт шоколадного бісквіта від Патріотів України. Цей простий і смачний шоколадний бісквіт точно стане улюбленим частуванням у вашому домі.

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Інгредієнти:

200 г цукру

4 яйця

200 г борошна

50 г какао-порошку

1 ч. ложка розпушувача тіста

1/2 ч. ложка солі

150 г теплого молока

100 г рослинної олії

1 ч. ложка ванільного цукру (за бажанням)

Приготування:

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте форму для запікання, змастіть її олією і застеліть папером для випічки. У глибокій мисці змішайте цукор, борошно, какао, розпушувач тіста і сіль. В окремій ємності збийте яйця до стійких піків, додайте тепле молоко, рослинну олію. При бажанні додайте ванільний цукор і перемішайте. Поступово вливайте цю масу в миску з сухими інгредієнтами, постійно перемішуючи тісто ложкою. Вилийте тісто в підготовлену форму для запікання. Поставте форму в розігріту духовку і готуйте шоколадний бісквіт протягом 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Дочекайтеся охолодження торта, а потім нарізайте його порційними частинами і подавайте до столу.

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