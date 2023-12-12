Кулінари розкрили секрет шоколадного бісквіта, який завжди виходить таким як треба
Шоколадний бісквіт завжди радує своїм ніжним смаком і простотою в приготуванні. Вам знадобляться лише кілька інгредієнтів та 20-30 хвилин вашого часу, щоб насолоджуватися цим смачним десертом.
Ось простий і швидкий рецепт шоколадного бісквіта від Патріотів України. Цей простий і смачний шоколадний бісквіт точно стане улюбленим частуванням у вашому домі.
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Інгредієнти:
- 200 г цукру
- 4 яйця
- 200 г борошна
- 50 г какао-порошку
- 1 ч. ложка розпушувача тіста
- 1/2 ч. ложка солі
- 150 г теплого молока
- 100 г рослинної олії
- 1 ч. ложка ванільного цукру (за бажанням)
Приготування:
- Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте форму для запікання, змастіть її олією і застеліть папером для випічки.
- У глибокій мисці змішайте цукор, борошно, какао, розпушувач тіста і сіль.
- В окремій ємності збийте яйця до стійких піків, додайте тепле молоко, рослинну олію. При бажанні додайте ванільний цукор і перемішайте.
- Поступово вливайте цю масу в миску з сухими інгредієнтами, постійно перемішуючи тісто ложкою.
- Вилийте тісто в підготовлену форму для запікання.
- Поставте форму в розігріту духовку і готуйте шоколадний бісквіт протягом 20-30 хвилин при температурі 180 градусів.
- Дочекайтеся охолодження торта, а потім нарізайте його порційними частинами і подавайте до столу.
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