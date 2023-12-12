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Кулінари розкрили секрет шоколадного бісквіта, який завжди виходить таким як треба

Ігор Романько

Як готувати шоколадний бісквіт, щоб він завжди виходив

Шоколадний бісквіт завжди радує своїм ніжним смаком і простотою в приготуванні. Вам знадобляться лише кілька інгредієнтів та 20-30 хвилин вашого часу, щоб насолоджуватися цим смачним десертом.

Ось простий і швидкий рецепт шоколадного бісквіта від Патріотів України. Цей простий і смачний шоколадний бісквіт точно стане улюбленим частуванням у вашому домі.

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Інгредієнти:

  • 200 г цукру
  • 4 яйця
  • 200 г борошна
  • 50 г какао-порошку
  • 1 ч. ложка розпушувача тіста
  • 1/2 ч. ложка солі
  • 150 г теплого молока
  • 100 г рослинної олії
  • 1 ч. ложка ванільного цукру (за бажанням)

Приготування:

  1. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте форму для запікання, змастіть її олією і застеліть папером для випічки.
  2. У глибокій мисці змішайте цукор, борошно, какао, розпушувач тіста і сіль.
  3. В окремій ємності збийте яйця до стійких піків, додайте тепле молоко, рослинну олію. При бажанні додайте ванільний цукор і перемішайте.
  4. Поступово вливайте цю масу в миску з сухими інгредієнтами, постійно перемішуючи тісто ложкою.
  5. Вилийте тісто в підготовлену форму для запікання.
  6. Поставте форму в розігріту духовку і готуйте шоколадний бісквіт протягом 20-30 хвилин при температурі 180 градусів.
  7. Дочекайтеся охолодження торта, а потім нарізайте його порційними частинами і подавайте до столу.

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