Захистіть врожаї вже зараз: як боротися з полуничними шкідниками без хімії

Хімічні інсектициди, хоч і ефективні, можуть нести шкоду для здоров'я людей та навколишнього середовища. Тому для обробки полуниці, плоди якої ми вживаємо в їжу, краще використовувати екологічні методи боротьби зі шкідниками.

Фахівці зауважують, що грядки з полуницею мають рости на гарно розпушеному ґрунті, біля них не має бути бур'янів. Тому регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт: це позбавить шкідників укриттів і полегшить доступ до них.

Своєчасно видаляйте бур'яни, бо вони не лише заважають розвитку полуниці, але й можуть стати притулком для шкідників. Мульчуйте грядку – солом'яна або компостна мульча збереже вологу, придушить ріст бур'янів і створить некомфортні умови для деяких шкідників.

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Боротьба зі шкідниками полуниці:

1. Личинки хруща:

Профілактика: перекопуйте ґрунт навесні та восени, видаляючи личинок вручну.

Обробка: щомісяця поливайте грядку розчином нашатирного спирту (2 ст. л. на 10 л води).

2. Сунична нематода:

Профілактика: навесні засійте грядку чорнобривцями, а після збирання врожаю перекопайте їх разом з ґрунтом.

Обробка: при появі ознак ураження негайно видаліть заражені кущі.

3. Пінявка:

Збирайте комах вручну і знищуйте. Обприскуйте кущі полуниці гарячим розчином марганцівки (65-70°C) ввечері.

4. Суничний павутинний кліщ:

Обробка: використовуйте настій лушпиння цибулі (200 г на 10 л води) або витяжку часнику (200 г на 10 л води).

Біологічний метод: заселіть грядку хижим кліщем, який знищує суничного павутинного кліща.

5. Руді мурахи:

Обробка: полийте ґрунт у місцях скупчення мурах сумішшю олії (1 склянка) та оцту (0,5 л).

Альтернатива: використовуйте оцтовий розчин (1 склянка оцту на 10 л води).

6. Малинно-земляничний довгоносик:

Профілактика: спалюйте рослинні залишки навесні, перекопуйте міжряддя восени, знищуйте пошкоджені бутони.

Обробка: використовуйте відвари або настої полину, пижмо або часнику.

7. Слимаки:

Уникайте надмірного поливу, забезпечте хороший дренаж Обсипте ґрунт навколо кущів тирсою. Використовуйте настій гірчиці (100 г на 10 л води) або гарячу воду (65°C).

Пам'ятайте: екологічні методи боротьби зі шкідниками можуть бути трохи менш ефективними, ніж хімічні, але вони безпечні для людей та навколишнього середовища.

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