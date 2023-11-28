Запам'ятайте ці 5 правил: Як правильно поливати кімнатні квіти взимку

Дізнайтеся від експертів деякі поради щодо ефективного поливу кімнатних рослин взимку, адже в холодну пору року квіти потребують особливого догляду.

У виданні OBOZREVATEL поділились важливими вказівками, як доглядати за рослинами, щоб забезпечити їхнє благополуччя в холодний період року.

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Взимку утримуйтеся від переливання кімнатних рослин, щоб уникнути ризику кореневої гнилі та інших грибкових захворювань. Важливо перед кожним поливом перевіряти рівень вологості ґрунту.

Належний дренаж є ключовим для кімнатних рослин взимку, оскільки він запобігає зберіганню води внизу горщика, що може спричинити загнивання коренів. Впевніться, що горщики мають достатню кількість отворів і використовуються добре дреновані ґрунтові суміші.

Дотримуйтеся обережної температури та вологості, утримуючи рослини подалі від холодних потоків повітря та вентиляційних отворів. Це допоможе уникнути різких коливань температури, які можуть призвести до стресу для рослин.

У взимку кімнатні рослини ростуть повільніше і, отже, вимагають меншого обсягу поливу. Рекомендується уважно вивчати їх та здійснювати полив лише тоді, коли ґрунт вже висох.

Розмістіть рослини на світлому місці, де вони можуть отримувати достатню кількість сонячного світла протягом кількох годин на день. У випадку обмеженого природного світла використовуйте штучні лампи для додаткового освітлення.

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