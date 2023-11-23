5 найкращих кімнатних рослин для підвісних кашпо

Кімнатні рослини можуть легко прикрасити кімнату та покращити ваш настрій настільки, що вам може не вистачити місця, щоб їх посадити. Тому ви можете розглянути можливість використання підвісних кашпо.

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Висячі рослини чудово підходять для того, щоб поглянути догори, зробити вашу кімнату вищою та оформити важкодоступні місця, пише Best Life. Але які кімнатні рослини найкраще підходять для підвісних кашпо? Про це розповіли експерти із рослинництва та дали основні рекомендації щодо догляду за ними.

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1. Потос

Існує багато різновидів потосу, або сциндапсусу, і практично будь-який з них ідеально підходить для підвісних кошиків. Більшість сортів ростуть швидко, якщо їх посадити у правильному місці.

Власник розплідника Perfect Plants Nursery Алекс Кантор небайдужий до красивого листя золотого потосу. За його словами, це ліана що тягнеться, має темно-зелене листя у формі серця з золотистими мітками. Рослина чудово очищує повітря.

2. Хрестовик Роулі

Хрестовик – абсолютно унікальна кімнатна рослина. Це суккулент із довгими стеблами та кулястим листям, що зрештою нагадує нитку перлин. Коли він спускається вниз, то створює прекрасний водоспад із зелені.

Цей вазон витримує багато яскравого світла і потребує добре дренованого ґрунту, щоб уникнути гниття коренів. Маленькі білі квіти можуть наповнити вашу кімнату запахом кориці, особливо пізньої весни. Але сік хрестовика може бути отруйним для домашніх тварин і дітей.

3. Хлорофітум чубатий

Вибираючи рослину для підвісного кошика чи кашпо, важливо шукати легку, щоб вона не сильно напружувалася після поливу. Рослина-павук ідеальна, тому що листя росте назовні та вниз, розподіляючи вагу більш рівномірно.

У хлорофітуму гарне довге листя, яке може виростати до 18 дюймів. Рослина стійка та добре адаптується до різних умов освітлення. Вазон добре очищує повітря.

4. Монстера Адансона

Можливо, ви чули про Monstera adansonii? Рослина має глянсове зелене листя з дірками в листі, що нагадує швейцарський сир. Листя міцне, за ним дуже легко доглядати.

Ви також можете вибрати штучну версію цієї кімнатної рослини. Це дозволяє вам мати всю красу справжньої зелені без будь-яких проблем.

5. Філодендрон micans

Philodendron mican ідеально підходить для демонстрації в підвісному кашпо завдяки тому, що вони сильно розростаються. Листя також чудові – вони мають м’яку оксамитову поверхню, а колір – це делікатний баланс зеленого та ніжно-бордового.

Проте важливо стежити за паливом і не переливати її, бо ріст зупиниться. Філодендрон найкраще процвітатиме у місці, яке отримує розсіяне сонячне світло.

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