Навіщо смажити рибу на пергаментному папері: корисний лайфхак

Як смажити рибу на пергаментному папері, щоб шкірка не пригорала

Риба – це корисний і смачний продукт, який можна приготувати різними способами. Один з найпопулярніших - смаження на сковороді. Однак, якщо ви використовуєте чавунну сковороду, риба може прилипнути до неї. Щоб цього уникнути, досвідчені господині використовують пергаментний папір.

Пергаментний папір є не липким матеріалом, який не дозволяє рибі прилипати до сковороди. Він також допомагає зберегти соковитість риби і запобігає її розваленню під час перевертання, пише prostoway.

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Як використовувати пергаментний папір для смаження риби

Вирізаєте шматочок пергаментного паперу потрібного розміру. Поміщаєте папір на розігріту сковороду. Додаєте олію або інший жир для смаження. Викладаєте рибу на папір. Смажите рибу під кришкою до готовності.

Переваги смаження риби на пергаментному папері

Риба не прилипає до сковороди.

Риба залишається соковитою і не розвалюється.

Сковороду легше мити.

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