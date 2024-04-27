Забудьте про праску: три неочікуваних способи, як розгладити тюль після прання

Забезпечення найкращого догляду за делікатними тюлевими тканинами вимагає особливої уваги, особливо після їх прання. Це може здатися складним завданням, але існують перевірені методики.

UAportal підібрав декілька корисних порад, які допоможуть вам легко вирівняти тюль без потреби використовувати праску.

Пульверизатор

Для вирівнювання тюлю після прання без застосування праски можна використовувати спрей. Змішайте воду та кондиціонер для тканин у рівних пропорціях у флаконі. Переконайтеся, що розчин добре змішаний, струсивши його.

Наступним кроком є обприскування тюлю розчином. Потім акуратно вирівняйте складки, плавно витягуючи тканину в бік.

Парова обробка

Інший спосіб випрасувати тюль без праски - використання пари. Повісьте тюль у ванній кімнаті та прийміть гарячий душ. Пара, що утворюється, допоможе розправити складки.

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Використання фена

Якщо вам потрібно швидко випрасувати тюль, спробуйте використати фен. Розкладіть тюль на плоскій поверхні та обдуйте її теплим повітрям. Водночас розгладжуйте складки, рухаючи руки у напрямку потоку тепла. Уникайте тримання фену занадто близько до тканини, щоб не завдати їй шкоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити перед пранням тюлі, щоб вона залишилась білосніжною.

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