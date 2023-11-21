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Зробіть це перед пранням тюлі, щоб вона залишилась білосніжною

Ігор Романько

Як правильно прати тюль, щоб вона залишалася білою

Для відновлення кольору тюлю не обов’язково витрачати гроші на дорогі мийні засоби. Прості та ефективні засоби, які можна знайти у вашій кухні, здатні зробити ваш тюль свіжою та білою. Один із таких засобів – кухонна сіль.

Не використовуйте кондиціонер для білизни, оскільки це може зробити тюль не такою гладкою та ніжною. Слідуючи цим простим порадам з сайту pixelinform, ви зможете насолоджуватися свіжістю та чистотою ваші тюлі без зайвих зусиль та витрат.

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Використання кухонної солі

  1. Велику миску або ванну наповніть теплою водою (близько 5 літрів).
  2. Додайте 5-7 чайних ложок кухонної солі та ретельно розчиніть кристали у воді.
  3. Замочіть тюль у солоній воді протягом приблизно 30 хвилин.
  4. Перевірте кольорову гаму тюлю. Якщо необхідно, додайте сіль чи продовжте замочування.

Після цього перекиньте тюль у пральну машину та виперіть відповідно до рекомендацій виробника.

Харчова сода для відбілювання та помягчення

  1. Наповніть ванну водою так, щоб тюль повністю занурився.
  2. Додайте 200 г харчової соди у ванну та ретельно перемішайте.
  3. Замочіть тюль у воді на кілька годин (краще залишити на ніч).
  4. Переправте тюль у пральну машину, додаючи соду та звичайний порошок для прання.

Якщо часу на замочування немає, використовуйте альтернативний метод: додайте харчову соду безпосередньо в пральний порошок та прання у машині.

Нагадаємо, подушки періодично потрібно замінювати, адже їх наповнювач зношується, також у них можуть з'являтись небажані мікроорганізми. Тому ми розповіли, коли саме потрібно замінювати подушки.

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