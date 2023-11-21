Зробіть це перед пранням тюлі, щоб вона залишилась білосніжною

Для відновлення кольору тюлю не обов’язково витрачати гроші на дорогі мийні засоби. Прості та ефективні засоби, які можна знайти у вашій кухні, здатні зробити ваш тюль свіжою та білою. Один із таких засобів – кухонна сіль.

Відео дня

Не використовуйте кондиціонер для білизни, оскільки це може зробити тюль не такою гладкою та ніжною. Слідуючи цим простим порадам з сайту pixelinform, ви зможете насолоджуватися свіжістю та чистотою ваші тюлі без зайвих зусиль та витрат.

Читайте також: Як очистити білу підошву від бруду зубною пастою і лимоном

Використання кухонної солі

Велику миску або ванну наповніть теплою водою (близько 5 літрів). Додайте 5-7 чайних ложок кухонної солі та ретельно розчиніть кристали у воді. Замочіть тюль у солоній воді протягом приблизно 30 хвилин. Перевірте кольорову гаму тюлю. Якщо необхідно, додайте сіль чи продовжте замочування.

Після цього перекиньте тюль у пральну машину та виперіть відповідно до рекомендацій виробника.

Харчова сода для відбілювання та помягчення

Наповніть ванну водою так, щоб тюль повністю занурився. Додайте 200 г харчової соди у ванну та ретельно перемішайте. Замочіть тюль у воді на кілька годин (краще залишити на ніч). Переправте тюль у пральну машину, додаючи соду та звичайний порошок для прання.

Якщо часу на замочування немає, використовуйте альтернативний метод: додайте харчову соду безпосередньо в пральний порошок та прання у машині.

Нагадаємо, подушки періодично потрібно замінювати, адже їх наповнювач зношується, також у них можуть з'являтись небажані мікроорганізми. Тому ми розповіли, коли саме потрібно замінювати подушки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!