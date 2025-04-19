Забудьте про магазинні фарби: як зробити ідеальні великодні яйця з природних барвників

Фарбовані яйця – незмінний символ Великодня, який традиційно присутній у кожному святковому кошику. Сьогодні існує чимало варіантів їх прикрашання, і команда UAportal підготувала один цікавий та водночас простий метод. Його розповів український Instagram-блогер Петро Даниш.

Найкращий час для фарбування крашанок і писанок – це Велика субота, коли всі основні приготування вже завершені, а вдома панує спокійна атмосфера. Це дозволяє повною мірою насолодитися творчим процесом. Окрім того, є й практична причина: яйця, зварені та пофарбовані напередодні, залишаються свіжими до самого свята.

Цьогоріч пропонуємо відмовитися від магазинних барвників і використати натуральні – з продуктів, які часто вже є на кухні. Такий підхід не тільки безпечний і екологічний, а й дозволяє отримати красиві, оригінальні крашанки. Щоб яйця не тільки набули яскравих відтінків, а й не потріскали під час варіння, радимо дотримуватись кількох простих, але ефективних порад.

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Щоб отримати крашанки з глибоким зеленим відтінком, цікавими візерунками та жовтими акцентами, вам знадобляться всього три прості інгредієнти. Перш за все – лушпиння від цибулі. Його необхідно подрібнити ножицями на дрібні фрагменти. Далі знадобиться звичайний білий папір – його також ріжемо на вузькі смужки й додаємо до лушпиння в ту саму миску. Співвідношення компонентів можна змінювати на власний смак. Усе добре перемішуємо.

Сирі білі яйця змочуємо водою, щоб вони стали злегка вологими, і обкатуємо в суміші з лушпиння та паперу. Після цього кожне яйце загортаємо в марлю разом з налиплими елементами й щільно зав’язуємо. Те саме робимо з усіма яйцями.

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Публикация от Петро Даниш (@petro_danysh)

У велику каструлю на дно висипаємо трохи чаю каркаде. Обережно викладаємо туди підготовані яйця в марлі, заливаємо водою так, щоб повністю покрити, й ставимо на плиту. Додаємо ложку солі. Після закипання варимо ще 2–3 хвилини, потім знімаємо з вогню й залишаємо охолоджуватись прямо у відварі.

Коли вода повністю охолоне, виймаємо яйця ложкою, акуратно розрізаємо марлю й знімаємо залишки паперу та лушпиння. Для чистоти промиваємо кожне яйце в мисці з водою – і все, великодні шедеври готові!

Раніше ми розповідали про дуже просту випічку до Великодня, яка вдасться кожному за цим рецептом.

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