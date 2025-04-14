Паска-крафін: дуже проста випічка, яка вдасться кожному за цим рецептом

Якщо цього року хочеться чогось новенького — приготуйте паску-крафін.

Це дуже проста випічка, яка вдасться кожному за цим рецептом.

Інгредієнти:

1. Для опари:

Молоко — 200 мл

Цукор – 1 ст.л.

Дріжджі — 7 г сухих або 21 г свіжих

Борошно — 1 ст.л.

2. Для тіста:

Яйце — 1 шт.

Жовтки — 2 шт.

Цукор — 100 г

Дрібка солі

Вершкове масло — 80 г

Ванільний ароматизатор

Борошно — 450–500 г

3. Для начинки:

Родзинки — 100 г

Вершкове масло — 60 г

Приготування:

1. Готуємо опару.

Змішайте тепле молоко, цукор, дріжджі та борошно. Накрийте плівкою та залиште на 15–20 хвилин у теплому місці.

2. Замішуємо тісто.

У великій мисці з’єднайте яйце, жовтки, цукор, сіль, опару, розтоплене вершкове масло, ваніль та борошно. Замісіть м’яке еластичне тісто.

3. Дайте тісту підійти.

Накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1–1,5 години.

4. Формуємо крафіни.

Розділіть тісто на частини (2–3), кожну розкачайте в тонкий пласт, змастіть маслом, посипте родзинками та сформуйте, як у відео (скрутіть у рулет і закрутіть спіраллю).

5. Випікання.

Викладіть крафіни у форми, залиште ще на 30 хвилин у теплому місці.

Випікайте при температурі 180°C приблизно 35 хвилин.

А ви цього року за традиційні паски чи хочете спробувати щось новеньке?