Паска-крафін: дуже проста випічка, яка вдасться кожному за цим рецептом
Якщо цього року хочеться чогось новенького — приготуйте паску-крафін.
Це дуже проста випічка, яка вдасться кожному за цим рецептом.
Інгредієнти:
1. Для опари:
Молоко — 200 мл
Цукор – 1 ст.л.
Дріжджі — 7 г сухих або 21 г свіжих
Борошно — 1 ст.л.
2. Для тіста:
Яйце — 1 шт.
Жовтки — 2 шт.
Цукор — 100 г
Дрібка солі
Вершкове масло — 80 г
Ванільний ароматизатор
Борошно — 450–500 г
3. Для начинки:
Родзинки — 100 г
Вершкове масло — 60 г
Приготування:
1. Готуємо опару.
Змішайте тепле молоко, цукор, дріжджі та борошно. Накрийте плівкою та залиште на 15–20 хвилин у теплому місці.
2. Замішуємо тісто.
У великій мисці з’єднайте яйце, жовтки, цукор, сіль, опару, розтоплене вершкове масло, ваніль та борошно. Замісіть м’яке еластичне тісто.
3. Дайте тісту підійти.
Накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1–1,5 години.
4. Формуємо крафіни.
Розділіть тісто на частини (2–3), кожну розкачайте в тонкий пласт, змастіть маслом, посипте родзинками та сформуйте, як у відео (скрутіть у рулет і закрутіть спіраллю).
5. Випікання.
Викладіть крафіни у форми, залиште ще на 30 хвилин у теплому місці.
Випікайте при температурі 180°C приблизно 35 хвилин.
А ви цього року за традиційні паски чи хочете спробувати щось новеньке?