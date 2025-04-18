Паска-крафін з чотирма різними начинками: рецепт

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо домашні крафіни з найсмачнішими начинками. Вони надзвичайно красиві, смачні, пухкі та запашні! Готуються легко із простих інгредієнтів. Обов’язково приготуйте для своєї родини.

Крафіни

розрахунок на 8 крафінів

(діаметр 11 см, висота 8 см)

Опара:

600 мл молока

40 г цукру (1 ст. л. без гірки)

30 г свіжих пресованих дріжджів

300 г борошна (10 ст. л. з гіркою)

Начинка:

100 г макової начинки

цедра 1 лимона

100 г родзинок + сироп

стручок ванілі або ванільний цукор

100 г апельсинових цукатів

цедра 1 апельсину

50 г шоколадних дропсів

50 г фісташкової пасти

100 г вʼяленої вишні

200 г вершкового масла

Тісто для крафінів:

опара

200 г яєць (4 шт.)

200 г цукру (10 ст. л. без гірки)

10 г солі (2 ч. л.)

1000 г борошна (33 ст. л. з гіркою)

200 г вершкового масла (82%, кімнатної температури)

Для сиропу:

150 мл води

150 г цукру

Для декору:

цукрова пудра

Усім смачного!