Забудете про магазинний: як приготувати домашній крем-сир
Як зробити крем сир в домашніх умовах
Забудьте про заморожений кефір. Цей рецепт домашнього крем-сиру набагато кращий. Він виходить ніжнішим, вершковим та просто неймовірно смачним. А готувати його ще й швидше!
За бажанням, ви можете додати до сиру подрібнену зелень. За рецептом з сайту "Господинька" можна легко і просто приготувати домашній крем-сир, який буде набагато смачніший за магазинний.
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Вам знадобиться:
- 400 г сметани (25-30%)
- 400 г ряжанки (3,2%)
- 400 г кефіру (3,2%)
- Сіль за смаком
- 1 столова ложка соку лимона
Приготування:
- Змішайте в тарілці сметану, ряжанку та кефір. Додайте щіпку солі та лимонний сік.
- Застеліть друшляк марлею в кілька шарів і поставте його на глибоку ємність.
- Викладіть суміш на марлю.
- Дайте сироватці трохи стекти, потім накрийте марлею і поставте під гніт.
- Коли сироватка відокремиться, у вас вийде близько 500 г ніжного та смачного крем-сиру.
Цей крем-сир ідеально підходить для:
- Кремів для тортів
- Закусок
- Бутербродів
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