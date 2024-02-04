Картопляні сирники з бринзою: дуже легкий рецепт

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Друзі, сьогодні приготуємо з вами надзвичайно смачні картопляні сирники з бринзою. Готуються легко та дуже швидко. Обов’язково спробуйте.

Картопляні сирники:

500 г картоплі (5-6 шт.)

300 г сиру (жирністю 5%) (17,5 ст. л.)

250 г бринзи

50 г борошна (2 cт. л. з гіркою)

100 г яєць (2 шт.)

сіль (дрібка)

кріп (за бажанням)

Технологія приготування:

Відварюємо картоплю у підсоленій воді.

Очищуємо картоплю від шкірки.

Потрібно потовкти картоплю виделкою, поки вона гаряча, так, щоб залишились великі шматочки.

Додаємо до картоплі сир та бринзу. Товчемо за допомогою виделки.

Додаємо борошно та перемішуємо.

Додаємо яйця, сіль та знову перемішуємо.

Картопля, бринза та сир мають біти маленькими шматочками. Не потрібно робити однорідну масу.

Змочуємо руки холодною водою, формуємо сирники та обвалюємо їх в борошні.

Обсмажуємо сирники з двох сторін до золотавої скоринки, викладаємо на паперовий рушник та даємо трішки охолонути.

З цієї кількості тіста ми отримаємо 18 сирників.

Усім смачного!