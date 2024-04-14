Wash-and-Go: стилісти порадили універсальну зачіску для дівчат та жінок

Wash-and-Go – цей тренд останнім часом набирає все більшої популярності, адже він пропонує простий та швидкий спосіб отримати красиву та стильну зачіску. Це проста зачіска, який передбачає миття волосся та сушіння його на повітрі без укладання феном.

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче заощадити час та сили, але при цьому мати гарне волосся, пише видання Real Simple.

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Кому підходить Wash-and-Go:

Фахівці зауважують, що Wash-and-Go найкраще підходить для людей з хвилястим або кучерявим волоссям. Однак власниці прямого волосся також можуть спробувати цей стиль, якщо у них є відповідна стрижка.

Як зробити Wash-and-Go?

Перш ніж почати, переконайтеся, що ваше волосся підстрижене відповідно до вашої природної текстури. Це допоможе йому краще лягти та підкреслить красу ваших локонів. Потім вимийте волосся шампунем та кондиціонером, які підходять для вашого типу волосся. Злегка промокніть волосся рушником з мікрофібри, щоб видалити з нього якомога більше води. Використовуйте незмивний зволожуючий крем, а також засіб для завивки локонів (мус, гель або крем), який допоможе підкреслити ваші хвилі та локони.

За допомогою рук або гребінця з широкими зубцями швидко спрямуйте волосся туди, куди ви хочете, щоб воно лягло. Не чіпайте волосся і просто дайте йому висохнути самостійно.

Як оживити Wash-and-Go на наступний день

Вам знадобиться або знову вимити волосся, або змочити розпилювачем, чи мокрими долонями, щоб воно знову стало вологим. Сухий шампунь допоможе вам освіжити коріння волосся та позбутися надлишків жиру, не миючи його.

Wash-and-Go можна робити так часто, як вам хочеться. Однак важливо не мити волосся занадто часто, щоб не пересушити його.

Wash-and-Go – це дуже швидкий і простий стиль, який можна зробити за лічені хвилини. Вам не потрібно витрачати час на сушіння волосся феном або укладання. Сушіння на повітрі є більш щадним для волосся, ніж сушіння феном.

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