Гладенька та прилизана: експерти з краси показали зачіску, що стане хітом літа 2024

У світі краси постійно з'являються нові тренди, які зачаровують своєю оригінальністю та стильністю. Прийдешній літій сезон не стане винятком: новий хіт серед зачісок - зализане волосся.

Гладко зачесані пасма стали візитівкою ідеальної зовнішності, проте ця зачіска не підходить для всіх. Власникам ідеального овалу обличчя, відсутності різких рис та помітних дефектів, зализане волосся надасть додаткової елегантності, пише Real Simple.

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На думку експертів, зачіска із зализаними пасмами найбільш вигідно виглядає на середню довжину волосся. Вона чудово підходить для різних життєвих ситуацій, надаючи образу строгості та елегантності.

Однак, варто пам'ятати, що така зачіска підкреслює всі дрібні недоліки зовнішності, такі як прищі, зморшки чи нерівності шкіри. Не підійде така зачіска жінкам з темними колами під очима, набряками, виступаючим носом, вилицями. Тому перед вибором зачіски важливо врахувати всі переваги та недоліки власної зовнішності.

Щоб створити зачіску "зализане волосся", необхідно мати при собі засоби стайлінгу, скелетний та круглий гребінці, а також фен. Процес створення відносно простий, проте вимагає деякої вправності та уважності.

Як зробити зализане волосся:

Вимийте волосся та ретельно висушіть його рушником. Нанесіть на волосся гель для фіксації. Для об'єму підсушіть волосся феном та круглою щіткою, направляючи локони назад. Зафіксуйте зачіску лаком.

Порада: не переборщіть з засобами для фіксації, щоб волосся не обважніло.

Зализане волосся може стати стильним та елегантним доповненням вашого образу. Проте, важливо пам'ятати, що воно підходить не всім.

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