Жінкам з сивим волоссям експертка порадила спробувати ці ''чудодійні зачіски''

Багато жінок бояться сивого волосся, вважаючи його ознакою старіння. Експертка з краси вважає, що сивина це не недолік, а перевага, якщо гарно підкреслювати посивіння.

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Інфлюенсерка краси Кеті з YouTube-каналу Katie Goes Platinum закликає жінок обійняти свою сивину і використовувати її, щоб мати молодший вигляд.

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Ось кілька порад від Кеті:

Знайдіть чудового стиліста. Вам потрібен стиліст, який розуміє сиве волосся і може допомогти вам підібрати стрижку, яка підкреслить вашу красу.

Не бійтеся експериментувати з довжиною і стилем. Не існує універсального стилю для сивого волосся.

Ви можете носити сріблясте волосся коротким, середнім або довгим, прямим, кучерявим або хвилястим.

Регулярно підстригайте волосся. Це допоможе зберегти його здоров'я і позбутися посічених кінчиків.

Підберіть зачіску, яка відповідає вашій формі обличчя.

Кеті рекомендує проділ по центру і багато шарів для "підскоку", "жвавості" та "більш молодого вигляду". Найголовніше – відчувайте себе впевнено. Коли ви щасливі зі своїм волоссям, це видно.

Кеті також зазначає, що короткі зачіски можуть бути дуже вдалими для зрілих жінок, оскільки вони підкреслюють структуру кісток і можуть замаскувати сліди тонких або ламких пасом.

На думку інфлюенсера, найважливіше – це мати позитивне мислення і носити свою сивину з гордістю.

Раніше стилісти назвали зачіски, які роблять жінок молодшими.

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