Ці зачіски ідеально маскують тонке волосся та залисини: фото п'яти кращих

Зміна зачіски може бути чудовим способом оновити свій образ і відчути себе впевненіше. Проте, з віком, деякі стрижки можуть стати не такими вигідними, як раніше.

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Стилісти та професійні перукарі у коментарі shefinds показали 5 стрижок, яких варто уникати жінкам старше 50 років. Фахівці також повідомили, які зачіски варто обрати натомість.

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1. Довге пряме волосся

Довге пряме волосся може підкреслити витончення волосся, а також візуально додати вам років.

Альтернатива: Спробуйте стрижку з шарами та чубчиком, яка обрамить ваше обличчя та додасть об'єму волоссю.

2. Короткий боб з тупим чубчиком

Ця стрижка може зробити ваше обличчя більш округлим і підкреслити зморшки.

Альтернатива: Спробуйте боб довжиною до підборіддя або лоб до ключиці з чубчиком-шторкою, який візуально витягне ваше обличчя.

3. Чоппі шеггі

Занадто багато шарів можуть зробити ваше волосся тоншим і млявим.

Альтернатива: Спробуйте м'який шеггі з делікатними шарами, який додасть вашому волоссю текстури та об'єму.

4. Боб середньої довжини

Боб, який закінчується посередині шиї, може підкреслити вікові зміни в цій зоні.

Альтернатива: Спробуйте боб довжиною до підборіддя або ключиці, який візуально витягне вашу шию.

5. Густий короткий чубчик

Короткий чубчик може привернути увагу до зморшок на лобі.

Альтернатива: Спробуйте чубчик-шторку або довгий чубчик, який обрамить ваше обличчя і відволіче увагу від зморшок.

Пам'ятайте, що найкраща стрижка - це та, яка підходить саме вам. Не бійтеся експериментувати й знаходити свій стиль.

Зверніться до стиліста, щоб він підібрав вам стрижку, яка буде підкреслювати ваші кращі риси й приховувати недоліки.

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