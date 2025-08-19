русский
Вигулювання котів на вулиці: чи потрібно та чому це небезпечно: відповідь ветеринарів

Ціхоцька Марія

Фахівці з поведінки тварин радять уважно подумати перед тим, як наважитися на такий крок

Останнім часом можна помітити тенденцію, коли все більше власників намагаються вигулювати своїх котів на повідку подібно до собак. Для одних це здається чудовим способом провести час разом і дати улюбленцю змогу дослідити світ за межами дому. Однак фахівці з поведінки тварин радять уважно подумати перед тим, як наважитися на такий крок.

Як пояснюють експерти благодійної організації "Blue Cross", більшість котів негативно реагують на будь-які обмеження свободи. Навіть тримання на руках чи надягання шлейки часто викликає у них сильний стрес і відчуття паніки. Це пов’язано з природою цих тварин: вони незалежні, допитливі й звикли досліджувати територію лише на власних умовах, зберігаючи контроль над простором. Про це пише OBOZ.UA.

Незнайоме середовище, гучні звуки чи контакт з іншими тваринами під час прогулянки можуть спровокувати в кота стрес або переляк. До цього додається ще одна особливість: для більшості з них найбезпечнішим і комфортним місцем залишається власний дім. Використання повідка й обмеження рухів суперечать їхнім інстинктам. Не можна виключати і ризик втечі — у разі, якщо кіт вирветься зі шлейки, повернути його буде надзвичайно складно, а на вулиці його можуть підстерігати додаткові небезпеки.

Попри це, існують і винятки. Деякі тварини, особливо якщо почати привчати їх змалку, поступово звикають до шлейки та сприймають вигул спокійніше. У таких випадках головне — діяти поступово, використовувати лише надійну екіпіровку і завжди дбати про безпеку улюбленця.

