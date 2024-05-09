Викиньте це негайно: 5 речей, які стали антитрендом

Мода мінлива, і те, що було стильним минулого року, може стати антитрендом вже сьогодні. Щоб завжди бути в тренді, важливо знати, які речі вийшли з моди. Ці речі аж ніяк вас не прикрасять. Тому варто їх позбутись, а не відкладати до кращих часів. Про це пише Радіотрек.

Ось кілька речей, від яких рекомендується позбутися в 2024 році:

Застарілі піджаки:

Замість того, щоб збирати колекцію піджаків, які вже не актуальні, краще інвестувати в один якісний базовий варіант. Класичний жакет прямого крою з якісного матеріалу ніколи не вийде з моди і буде доречний в будь-якому образі.

Светри із синтетики:

Не варто гнатися за дешевизною та різноманіттям синтетичних светрів. Вони швидко втрачають форму, колір, а також можуть викликати дискомфорт при носінні. Краще придбати один якісний кашеміровий светр, який прослужить вам багато років і буде завжди виглядати елегантно.

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Масивні кросівки та велосипедки:

Масивні кросівки та велосипедки, що так активно носилися в минулому сезоні, вже не актуальні. Вони не лише візуально обтяжують образ, але й можуть підкреслити недоліки фігури. Віддайте перевагу більш елегантному та зручному взуттю, яке підкреслить ваші сильні сторони.

Надто креативні речі:

Експерименти з модою вітаються, але не варто купувати одяг занадто яскравих або нестандартних фасонів, який потім буде просто лежати в шафі. Такі речі рідко комбінуються з іншим одягом і швидко втрачають свою актуальність. Краще інвестувати в базові речі нейтральних кольорів, які можна легко поєднувати між собою та створювати стильні образи.

Приталені пуховики:

Незручні та непрактичні приталені пуховики вийшли з моди. Віддайте перевагу класичним моделям прямого крою, які не лише більш комфортні в носінні, але й краще комбінуються з іншим одягом. Такі пуховики будуть доречні в будь-який сезон і прослужать вам не один рік.

Пам'ятайте, що мода – це не лише про те, щоб гнатися за трендами. Це про те, щоб відчувати себе впевнено та комфортно в тому, що ви одягаєте. Обирайте одяг, який підкреслює вашу красу та індивідуальність, і не бійтеся експериментувати!

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