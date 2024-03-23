В тренді - клітинка: який картатий одяг буде в тренді навесні-2024
Клітинка – це візерунок, який ніколи не виходить з моди. У 2024 році вона знову буде на піку популярності, але з деякими оновленнями.
Модницям буде наданий великий вибір різних кольорів та форм. Від строгих до романтичних моделей.Про це пише Радіотрек.
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Пальто:
- Класичні чорно-білі картаті пальто.
- Мінімалістичний дизайн.
Жакет:
- Довгі та короткі картаті жакети.
- Яскраві та чорно-білі кольори.
- Поєднання з шортами-бермудами, спідницями та джинсами.
Костюм:
- Найбільш трендовий фасон.
- Традиційна ознака ділового стилю.
- Бренди Chanel та Versace – лідери за кількістю картатих костюмів на подіумах.
Блуза:
- Романтичний стиль.
- Бренд Louis Vuitton – лідер за кількістю картатих блуз.
Сукня:
- Діловий та романтичний стилі.
- Бренди Carolina Herrera та Chanel – лідери за кількістю картатих суконь.
Кольори:
- Класичні чорно-білі.
- Яскраві та незвичайні.
Поєднання:
- Клітинка з однотонними речами.
- Клітинка з іншими візерунками.
Клітинка – це універсальний візерунок, який можна використовувати для створення будь-якого образу. У 2024 році не бійтеся експериментувати з різними фасонами, кольорами та поєднаннями, щоб підкреслити свою індивідуальність.
Додаткові поради:
- Вибирайте картатий одяг, який підходить вашому типу фігури.
- Не перевантажуйте образ занадто великою кількістю клітинки.
- Доповнюйте картатий одяг однотонними аксесуарами.
- Не бійтеся експериментувати!
Нагадаємо, ми вже писали, які тренди будуть в моді у 2024 році.
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