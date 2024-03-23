В тренді - клітинка: який картатий одяг буде в тренді навесні-2024

Клітинка – це візерунок, який ніколи не виходить з моди. У 2024 році вона знову буде на піку популярності, але з деякими оновленнями.

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Модницям буде наданий великий вибір різних кольорів та форм. Від строгих до романтичних моделей.Про це пише Радіотрек.

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Пальто:

Класичні чорно-білі картаті пальто.

Мінімалістичний дизайн.

Жакет:

Довгі та короткі картаті жакети.

Яскраві та чорно-білі кольори.

Поєднання з шортами-бермудами, спідницями та джинсами.

Костюм:

Найбільш трендовий фасон.

Традиційна ознака ділового стилю.

Бренди Chanel та Versace – лідери за кількістю картатих костюмів на подіумах.

Блуза:

Романтичний стиль.

Бренд Louis Vuitton – лідер за кількістю картатих блуз.

Сукня:

Діловий та романтичний стилі.

Бренди Carolina Herrera та Chanel – лідери за кількістю картатих суконь.

Кольори:

Класичні чорно-білі.

Яскраві та незвичайні.

Поєднання:

Клітинка з однотонними речами.

Клітинка з іншими візерунками.

Клітинка – це універсальний візерунок, який можна використовувати для створення будь-якого образу. У 2024 році не бійтеся експериментувати з різними фасонами, кольорами та поєднаннями, щоб підкреслити свою індивідуальність.

Додаткові поради:

Вибирайте картатий одяг, який підходить вашому типу фігури.

Не перевантажуйте образ занадто великою кількістю клітинки.

Доповнюйте картатий одяг однотонними аксесуарами.

Не бійтеся експериментувати!

Нагадаємо, ми вже писали, які тренди будуть в моді у 2024 році.

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