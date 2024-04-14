Вибирайте сусідів правильно: які квіти не можна вирощувати поруч з трояндами

Які квіти не можна садити біля троянд

Троянди – справжні королеви саду, які прикрашають будь-яку клумбу. Але, як і будь-якій королеві, їм потрібні гідні сусіди. Адже не всі рослини однаково добре почуваються поруч з цими красунями.

Дотримуйтесь цих простих правил з сайту theLime і ви зможете створити розкішну клумбу з трояндами, яка буде радувати вас своїм пишним цвітінням протягом усього сезону.

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З ким не дружити трояндам?

Півонії та вербейник: Ці рослини – справжні завойовники. Вони розростаються на всі боки, забираючи з ґрунту всі поживні речовини. Трояндам в таких умовах просто не вистачить сил для пишного цвітіння.

Ці рослини – справжні завойовники. Вони розростаються на всі боки, забираючи з ґрунту всі поживні речовини. Трояндам в таких умовах просто не вистачить сил для пишного цвітіння. Конвалії: Ці ніжні квіти також можуть стати проблемою для троянд. Вони швидко розростаються і заполоняють всю клумбу, позбутися їх буває складно.

Ці ніжні квіти також можуть стати проблемою для троянд. Вони швидко розростаються і заполоняють всю клумбу, позбутися їх буває складно. Калина та черемха: Ці чагарники люблять шкідників, які з радістю переберуться на трояндові кущі.

Ці чагарники люблять шкідників, які з радістю переберуться на трояндові кущі. Папороть та хоста: Їм потрібна зовсім інша кількість світла, ніж трояндам. Хоста любить півтінь, а троянди – сонце. Тож разом їм буде некомфортно.

З ким подружитися трояндам?

Лаванда: Ця ароматна квітка не лише гарно виглядає, але й відлякує шкідників.

Ця ароматна квітка не лише гарно виглядає, але й відлякує шкідників. Чорнобривці: Ці яскраві квіти також відлякують шкідників, а ще й ґрунт покращують.

Ці яскраві квіти також відлякують шкідників, а ще й ґрунт покращують. Сальвія: Ця квітка з красивими квітами стане чудовим доповненням до троянд на клумбі.

Ця квітка з красивими квітами стане чудовим доповненням до троянд на клумбі. Алісум: Ця ґрунтопокровна рослина не лише гарно виглядає, але й запобігає розростанню бур'янів.

Пам'ятайте:

При виборі сусідів для троянд важливо враховувати їхні потреби в світлі, вологості та ґрунті.

Не садіть троянди занадто близько одна до одної, щоб вони не заважали одна одній рости.

Регулярно прополюйте клумбу та видаляйте бур'яни.

Підгодовуйте троянди та обробляйте їх від шкідників та хвороб.

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