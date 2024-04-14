русский
Лайфхаки

Вибирайте сусідів правильно: які квіти не можна вирощувати поруч з трояндами

Ігор Романько

Які квіти не можна садити біля троянд

Троянди – справжні королеви саду, які прикрашають будь-яку клумбу. Але, як і будь-якій королеві, їм потрібні гідні сусіди. Адже не всі рослини однаково добре почуваються поруч з цими красунями.

Дотримуйтесь цих простих правил з сайту theLime і ви зможете створити розкішну клумбу з трояндами, яка буде радувати вас своїм пишним цвітінням протягом усього сезону.

Читайте також: Як правильно підгодовувати півонії навесні для рясного цвітіння: поради експертів

З ким не дружити трояндам?

  • Півонії та вербейник: Ці рослини – справжні завойовники. Вони розростаються на всі боки, забираючи з ґрунту всі поживні речовини. Трояндам в таких умовах просто не вистачить сил для пишного цвітіння.
  • Конвалії: Ці ніжні квіти також можуть стати проблемою для троянд. Вони швидко розростаються і заполоняють всю клумбу, позбутися їх буває складно.
  • Калина та черемха: Ці чагарники люблять шкідників, які з радістю переберуться на трояндові кущі.
  • Папороть та хоста: Їм потрібна зовсім інша кількість світла, ніж трояндам. Хоста любить півтінь, а троянди – сонце. Тож разом їм буде некомфортно.

З ким подружитися трояндам?

  • Лаванда: Ця ароматна квітка не лише гарно виглядає, але й відлякує шкідників.
  • Чорнобривці: Ці яскраві квіти також відлякують шкідників, а ще й ґрунт покращують.
  • Сальвія: Ця квітка з красивими квітами стане чудовим доповненням до троянд на клумбі.
  • Алісум: Ця ґрунтопокровна рослина не лише гарно виглядає, але й запобігає розростанню бур'янів.

Пам'ятайте:

  • При виборі сусідів для троянд важливо враховувати їхні потреби в світлі, вологості та ґрунті.
  • Не садіть троянди занадто близько одна до одної, щоб вони не заважали одна одній рости.
  • Регулярно прополюйте клумбу та видаляйте бур'яни.
  • Підгодовуйте троянди та обробляйте їх від шкідників та хвороб.

Пропонуємо також дізнатися, як посадка троянд навесні може призвести до пишного цвітіння.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-город