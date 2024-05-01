Лікарі розповіли про 5 ознак проблем зі здоров'ям через каву

Чашка кави зранку для багатьох людей стає запорукою бадьорого та продуктивного дня. Проте, надмірне вживання цього напою може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Важливо пам'ятати, що кожна людина реагує на кофеїн по-різному, пише storinka.com.ua. Тому прислухайтеся до свого організму та регулюйте вживання кави, щоб вона приносила лише користь. Пам'ятайте, що надмірне вживання чого завгодно може бути шкідливим.

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Як розпізнати, що кава шкодить, а не допомагає?

1. Незрозуміла втома:

Кава стимулює нервову систему, блокуючи аденозин - речовину, що викликає сонливість.

Однак, зловживання кавою призводить до виснаження запасів аденозину, що спричиняє постійну втому, навіть після сну.

2. Розлади травлення:

Кава може дратувати шлунок, викликаючи печію, діарею або запор.

Якщо ви помітили такі симптоми, можливо, варто скоротити вживання кави.

3. Скачки артеріального тиску:

Кофеїн здатний підвищувати тиск та серцевий ритм.

Якщо після кави ви відчуваєте запаморочення, тахікардію або головний біль, це може бути ознакою того, що ваш організм не справляється з навантаженням.

4. Тривожність і нервозність:

Вживання великої кількості кофеїну може призвести до тривожності, дратівливості, порушення сну.

Це негативно впливає на емоційний стан та працездатність.

5. Безсоння:

Кофеїн блокує вироблення мелатоніну - гормону сну.

Якщо ви п'єте каву в другій половині дня, це може ускладнити засинання та призвести до неякісного сну.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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