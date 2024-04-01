Лікарі назвали 11 продуктів, які мають бути в раціоні кожного чоловіка

Хто сказав, що тільки жінки повинні дбати про своє здоров'я? Чоловікам також потрібні корисні продукти, щоб підтримувати себе в формі та уникати проблем зі здоров'ям.

Про 11 суперпродуктів для чоловічого здоров'я розповіли на сайті ua-novosti.info. Включіть ці продукти в свій раціон, щоб покращити своє здоров'я та самопочуття.

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Ось 11 суперпродуктів, які допоможуть чоловікам покращити своє самопочуття:

1. Шпинат:

Багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Покращує когнітивні функції та кровообіг.

Додавайте в салати, омлети, коктейлі.

2. Мигдаль:

Містить магній, який необхідний для роботи м'язів, нервів та серця.

Допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Їжте жменю мигдалю як перекус або додавайте в салати.

3. Йогурт:

Джерело кальцію, який важливий для здоров'я кісток.

Містить пробіотики, які покращують травлення.

Вибирайте йогурт без цукру і додавайте в нього фрукти, горіхи або насіння.

4. Помідори:

Містять лікопін, який захищає від раку простати.

Корисні для серця та травлення.

Їжте свіжими, робіть соуси, запікайте або додавайте в салати.

5. Картопля:

Багата калієм, вітаміном C та клітковиною.

Відновлює працездатність та дає енергію.

Їжте печену, варену або тушковану картоплю.

6. Сардина:

Містить білок та омега-3 жирні кислоти.

Знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Їжте консервовану або свіжу сардину.

7. Чорниця:

Малокалорійна ягода, що підходить для схуднення.

Покращує пам'ять та зір.

Їжте свіжою, додавайте в йогурт або смузі.

8. Авокадо:

Містить корисні жири, калій та клітковину.

Знижує рівень холестерину та покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Їжте свіжим, додавайте в салати або робіть гуакамоле.

9. Цільнозернові продукти:

Захищають від колоректального раку.

Покращують роботу травлення.

Їжте цільнозерновий хліб, макарони, крупи.

10. Червоне вино:

Містить поліфеноли, які знижують ризик хвороби Альцгеймера.

Вживати в міру - не більше 1 склянки на день.

11. Кавун:

Містить лікопін, який корисний для серця та простати.

Добре зволожує організм.

Їжте свіжим, робіть смузі або кавуновий лід.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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