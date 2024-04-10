Лікарка попередила про небезпеку чотирьох популярних косметичних процедур

Багато жінок не уявляють свого життя без регулярних відвідувань салонів краси, де їхню увагу привертають різноманітні процедури для підтримки краси та здоров'я. Проте захоплення цими процедурами може приховувати потенційні загрози для здоров'я, попереджають експерти.

Лікар-ендокринолог Юлія Кривов'яз підкреслює, що не всі салонні процедури можуть бути безпечними для здоров'я. Вона зауважила, що деякі популярні салонні методи можуть мати серйозні наслідки для здоров'я.

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Аналіз волосся на дефіцит мікроелементів

Він використовується для визначення недостатньої кількості корисних речовин в організмі. Однак, за словами Кривов'яз, ефективність цієї процедури сумнівна, оскільки різні лабораторії можуть показати різні результати, що ставить під сумнів користь цього аналізу.

Пелети

Ще однією небезпечною процедурою є використання підшкірних імплантів, які обіцяють схуднення та покращення зовнішнього вигляду. Відсутність досліджень їхнього впливу на організм може становити серйозну загрозу для здоров'я, попереджає лікар.

Вітамінні крапельниці

Крапельниці з вітамінами, які також дуже популярні серед жінок, можуть призвести до алергічних реакцій, навіть до анафілаксії. Використання цих процедур без належного медичного контролю може бути небезпечним для здоров'я.

Гідроколонотерапія

Ще одним небезпечним методом є гідроколонотерапія, яка обіцяє очищення кишечника та зменшення ваги. Проте, за словами фахівців, цей метод може бути неприродним та небезпечним для організму.

Експертка радить бути обережними при виборі салонних процедур і завжди консультуватися з лікарем перед прийняттям рішення про їх використання. Важливо враховувати всі можливі ризики для здоров'я та добре обдумувати свої вибори.

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