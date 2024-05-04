Лікарка назвала три способи швидко знизити тиск без ліків

Артеріальний тиск - один з найважливіших показників здоров'я, за яким необхідно стежити, особливо з віком. Підвищення тиску стає все більш поширеною проблемою, яка може негативно впливати на самопочуття та загальний стан організму.

На щастя, існують дієві методи, які допоможуть знизити тиск без застосування медикаментів. Про це розповідає лікар Джен Колд у виданні Express Health.

Що робити, якщо тиск піднявся:

Відпочинок: якщо ви відчули, що ваш тиск різко піднявся після фізичних навантажень, важливо зупинитися, прилягти та розслабитися. Зробіть кілька глибоких вдихів, щоб допомогти тілу заспокоїтися.

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Дихання та уважність: стрес та тривожність - також поширені причини гіпертонії. У таких випадках рекомендується використовувати прості дихальні практики, які можна легко знайти в Інтернеті. Ці практики допоможуть вам зосередитися і розслабитися, що сприятливо вплине на тиск.

Контроль емоцій: негативні емоції, такі як сильний гнів, сльози, апатія, також можуть призводити до підвищення тиску. Тому важливо вміти контролювати свої емоції та знаходити способи швидко заспокоїтися. Дихальні вправи та спокійна музика можуть допомогти вам у цьому.

Додаткові поради для зниження тиску, за словами експертів, це:

Здорове харчування: вживайте їжу, багату на фрукти, овочі, цільнозернові продукти та нежирні білки. Обмежте споживання солі, насичених жирів та цукру.

Відмова від шкідливих звичок: куріння та вживання алкоголю негативно впливають на тиск. Відмова від цих звичок суттєво покращить ваше самопочуття.

Регулярні фізичні вправи: фізична активність допомагає знизити тиск, покращити роботу серця та судин. Рекомендується 30 хвилин помірних вправ щодня.

Контроль ваги: надмірна вага може бути фактором ризику розвитку гіпертонії. Схуднення навіть на 5 кілограмів може значно знизити тиск.

Хороший сон: недосип може призводити до підвищення тиску. Створіть режим сну та намагайтеся спати 7-8 годин на добу.

Пам'ятайте, що важливо регулярно перевіряти свій тиск і в разі його стійкого підвищення звернутися до лікаря.

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