Лікар назвав 5 найкращих продуктів проти старіння: 'вони є на вашій кухні'

Здорова шкіра та блискуче волосся є ознакою молодості та краси. І деякі продукти, які ви їсте, можуть допомогти почуватися молодшими.

Нейробіолог доктор Роберт Лав поділився списком із п’яти смачних і легкодоступних продуктів, які можуть допомогти вам підтримати здоров’я шкіри та волосся, пише SheFinds.

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Лікар порадив включити до раціону такі продукти:

Чорниця

Авокадо

Солодка картопля

Цитрусові

Жирна риба

Чорниця багата антиоксидантами, які допомагають захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами. Вона також містить вітамін С, який сприяє виробленню колагену, який допомагає підтримувати шкіру пружною та еластичною.

Авокадо є чудовим джерелом корисних жирів, які допомагають живити шкіру та волосся. Вони також містять вітамін Е, який має протизапальні властивості, що може допомогти зменшити запалення, яке може призвести до пошкодження шкіри.

Солодка картопля є хорошим джерелом бета-каротину, який перетворюється в організмі на вітамін А. Вітамін А необхідний для здоров’я шкіри та волосся, оскільки він допомагає підтримувати їхню гідратацію та еластичність.

Цитрусові є хорошим джерелом вітаміну С, який є важливим для здоров’я шкіри. Вітамін С допомагає виробляти колаген, який допомагає підтримувати шкіру пружною та еластичною. Він також допомагає захищати шкіру від пошкодження вільними радикалами.

Жирна риба є хорошим джерелом омега-3 жирних кислот, які є важливими для здоров’я шкіри та волосся. Омега-3 жирні кислоти допомагають підтримувати шкіру пружною та еластичною, а також допомагають зменшити запалення, яке може призвести до пошкодження шкіри.

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