Ось як часто ви повинні прати рушники для рук: думка експертів

Багато людей нехтують гігієною рушників для рук, вважаючи, що їх можна використовувати протягом тривалого часу. Це помилка, адже рушники для рук є сприятливим середовищем для розмноження бактерій, які можуть негативно впливати на наше здоров'я.

Експерти Southern Living рекомендують прати рушники для рук щотижня, а в деяких випадках навіть частіше.

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Ось кілька факторів, які впливають на частоту прання рушників:

Чим більше людей користуються рушником, тим частіше його потрібно прати.

У вологих середовищах бактерії розмножуються швидше, тому рушники потрібно прати частіше.

Якщо ви використовуєте рушники для рук, щоб витерти обличчя, їх потрібно прати ще частіше, щоб запобігти поширенню бактерій.

Щоб правильно випрати рушники для рук, рекомендується:

Прати рушники окремо від іншого одягу. Використовувати теплу або гарячу воду (40-60°C). Додати рекомендовану кількість миючого засобу. Відмовитися від пом'якшувача тканини, адже він може зробити рушники менш вбираючими.

Висушити рушники потрібно на повітрі або в сушарці на низькій температурі. Зберігайте рушники в сухому місці з хорошим потоком повітря.

Дотримуючись цих порад, ви можете зберегти свої рушники для рук чистими, м'якими та безпечними для вашого здоров'я.

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