Ось як часто ви повинні прати рушники для рук: думка експертів
Багато людей нехтують гігієною рушників для рук, вважаючи, що їх можна використовувати протягом тривалого часу. Це помилка, адже рушники для рук є сприятливим середовищем для розмноження бактерій, які можуть негативно впливати на наше здоров'я.
Експерти Southern Living рекомендують прати рушники для рук щотижня, а в деяких випадках навіть частіше.
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Ось кілька факторів, які впливають на частоту прання рушників:
- Чим більше людей користуються рушником, тим частіше його потрібно прати.
- У вологих середовищах бактерії розмножуються швидше, тому рушники потрібно прати частіше.
- Якщо ви використовуєте рушники для рук, щоб витерти обличчя, їх потрібно прати ще частіше, щоб запобігти поширенню бактерій.
Щоб правильно випрати рушники для рук, рекомендується:
Прати рушники окремо від іншого одягу. Використовувати теплу або гарячу воду (40-60°C). Додати рекомендовану кількість миючого засобу. Відмовитися від пом'якшувача тканини, адже він може зробити рушники менш вбираючими.
Висушити рушники потрібно на повітрі або в сушарці на низькій температурі. Зберігайте рушники в сухому місці з хорошим потоком повітря.
Дотримуючись цих порад, ви можете зберегти свої рушники для рук чистими, м'якими та безпечними для вашого здоров'я.
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