Фахівці підказали дешевий засіб, що зробить рушники м'якими

З часом рушники починають черствіти та мати вологий запах після кількох місяців використання. Навіть після прання неприємний запах може залишатися, а текстура псується.

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Однак є методи, яких дотримуються готелі та спа-центри, щоб зробити рушники знову м'якими. Про це повідомляє Express.co.uk.

Білий оцет, відбілювач і додатковий кондиціонер для тканин – це лише деякі способи надати рушникам нового життя. Рушники слід міняти кожні два роки.

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За словами експерта, білий оцет є популярним продуктом, який використовують у готелях і спа-центрах. Він очищає рушники від бруду та залишків, а також надає їм відчуття м’якості та пухнастості.

Просто додайте 250 мл білого оцту в барабан пральної машини разом із рідким миючим засобом, який ви зазвичай використовуєте, і висушіть рушники, як зазвичай. Також можна використовувати харчову соду, щоб ще більше пом’якшити рушники.

Змішайте вісім столових ложок соди з миючим засобом, перш ніж класти його в пральну машину. Це допоможе розпушити волокна рушників і позбутися будь-якого бруду.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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