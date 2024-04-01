Відновить навіть зів'ялу розсаду: чим підживлювати овочі

Садівники прагнуть максимізувати ріст і продуктивність своїх культур під час активної фази догляду за рослинами. Щоб досягти цього, експерти розробили різні методи підживлення. UAportal ділиться ефективними порадами і перевіреними рецептами, як підживити помідори, огірки і перець, гарантуючи на знак подяки рясні врожаї.

Багато господарів стверджують, що врожай можна отримати, не вдаючись до шкідливих хімікатів. Насправді, наші предки вирощували свої врожаї, використовуючи природні дари. Отже, для помідорів, огірків та перцю використання суміші з трьох трав як добрива може творити чудеса. Кожна з цих трав містить необхідні рослинам елементи.

Читайте також: Один раз посадив і маєш довічні квітучі клумби: як правильно доглядати за мускарі

Кропива є важливим доповненням до підживлення рослин, адже вона багата на азот, який має вирішальне значення на ранній стадії росту. Вона також містить достатню кількість фосфору та калію, що зміцнює імунітет рослин та посилює міцність коріння. Вибирайте кропиву, яка ще не вступила в стадію цвітіння.

Ще одним чудовим вибором є додавання чистотілу до підгодівлі для рослин. Багатий на корисний для здоров'я йод, чистотіл сприяє розвитку овочів і значно підвищує врожайність.

І, нарешті, додайте до цієї трійці кульбабу. Окрім вмісту мінералів, кульбаба демонструє виняткові властивості, що захищають рослини від хвороб. Для приготування наповніть відро наполовину подрібненою зеленню. Рекомендується використовувати більше кропиви і меншу кількість чистотілу та кульбаби. Далі наповніть відро водою, щоб трави могли увібрати в себе всі корисні властивості. Цією сумішшю необхідно підживлювати ваші овочі, щоб отримати щедрий врожай.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини повертають благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!