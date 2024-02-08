У Франції виявили понад 2000 середньовічних монет (фото)

Французькі археологи ідентифікували понад 2000 середньовічних монет із чотирьох різних сховищ у місті Геранд. Знахідки були зроблені приблизно за 330 миль на південний захід від Парижа.

Археологічні дослідження свідчать про розвиток середньовічного поселення з 12-13 ст. Перше відкриття – це найдавніший скарб із чотирьох, що складається з окремого відкладення, датованого 1180-1204 роками, розташованого в контейнері з дубового дерева, повідомляє Medievalists.net.

Монети поклали в маленьку скриню, а потім забули. Інші три грошові знахідки виявили у кутку однієї з кімнат будівлі XIV століття.

Читайте також: Всередині буддійської статуї віком 675 років знайшли древній японський папір ваші з унікальними малюнками

Ці скарби зберігаються в керамічному посуді. Експерти припускають, що це кілька схованок, тобто один скарб, розподілений у трьох схованках. Вважається, що він був захований у 1341-1342 роках.

Відкриття також показує, як люди в середньовіччі переробляли старі горщики. Один із скарбів був закритий кришкою, зробленою з дна перевернутого горщика.

Пошкодивши контейнери зі скарбами під час розкопок, археологи вирішили зберегти земляний насип, що оточує останній скарб, і пропустити його через сканер, щоб побачити, як монети були розташовані в передбачуваному горщику.

Залишається загадкою, чому люди XIV століття вирішили сховати свій скарб там же, де й інший скарб на 150 років старший, про який вони не знали.

Нагадаємо, науковці назвали причину загибелі давньої цивілізації майя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!