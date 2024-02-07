Всередині буддійської статуї віком 675 років знайшли древній японський папір ваші з унікальними малюнками

Нещодавно в храмі Мьо-ін у місті Фукуяма, Японія, сталося сенсаційне відкриття. Під час реставрації старовинної статуї Будди, визнаної префектурою Хіросіма важливим культурним надбанням, були знайдені сторінки традиційного японського паперу "ваші", що датуються 14 століттям.

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Ваші – це папір, який славиться своєю міцністю, напівпрозорістю та приємною текстурою. Він використовується в багатьох традиційних японських мистецтвах, таких як орігамі, каліграфія та гравюра. Про це пише Arkeonews.

Відкриті артефакти можна розділити на три групи:

Десять аркушів ваші розміром 23 на 16 сантиметрів, з'єднаних паперовим шнурком. На них зображені Будда,Бхайсадж'яґуру та Кшітіґарбга,ймовірно, за допомогою печаток.

Менші аркуші з буддійськими мотивами.

Один аркуш з буддійським візерунком та ієрогліфами.

Особливу цікавість дослідників викликало те, що на одному з аркушів зображені три будди – Шак'ямуні, Якуші Ньораї (Бхайсадж'яґуру) та Дзідзьо Босацу (Кшітіґарбга) – що є рідкісним явищем.

"Ці три будди символізують минуле, теперішнє і майбутнє", - пояснює представник музею. "Нам ще належить провести багато досліджень, щоб розкрити всі таємниці цих артефактів".

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Храм Мьо-ін був заснований у 807 році Кобо Дайсі, відомим буддійським монахом і каліграфом. Дерев'яна статуя Будди, що знаходиться в центрі храму, датується 1348 роком.

Служителі храму сподіваються, що знахідка допоможе їм краще зрозуміти історію храму і будівництво пагоди, яка була збудована в 1384 році.

Поєднання традиційного мистецтва, релігійного символізму та історичної ваги робить це відкриття не лише цікавим для науковців, але й захоплюючим для всіх, хто цікавиться історією та культурою Японії.

Нагадаємо, науковці назвали причину загибелі давньої цивілізації майя.

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