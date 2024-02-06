Науковці назвали причину загибелі давньої цивілізації майя

Нове дослідження 800-річної історії Майяпана, колись культурної та політичної столиці народу майя, свідчить про те, що посуха могла стати причиною його падіння.

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Вчені проаналізували записи про зміни населення, дієти та кліматичні умови, а також провели новий аналіз людських останків на ознаки травматичного ушкодження, пише ScienceAlert.

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Результати дослідження показали, що тривала посуха протягом 1400-1450 років нашої ери, ймовірно, призвела до нестачі продовольства, зростання напруженості та громадянського конфлікту. Зрештою народові довелося покинути освоєні території.

Вчені вважають, що брак води негативно вплинув на сільське господарство та торгові шляхи, що призвело до загибелі або міграції жителів міста.

Останні дослідження також свідчать про те, що члени правлячої династії Кокомів могли стати жертвами кривавого конфлікту.

Нагадаємо, у лісах Амазонки знайшли долину 2000-річних поселень.

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